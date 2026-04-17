17/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Homem é preso após estuprar e tentar enforcar ex companheira

Homem foi preso em Campo Grande por estuprar e agredir ex-esposa.

Por Redação ContilNet 17/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Homem é preso após estuprar e tentar enforcar ex companheira
Wesley Ortiz/Arquivo TopMídiaNews

Um caso brutal de violência contra a mulher mobilizou a Polícia Militar de Campo Grande (MS) na tarde desta quinta-feira (16/04). Uma mulher de 50 anos foi salva pela filha e pelo genro após ser vítima de agressões físicas, insultos e uma tentativa de esganadura cometida pelo ex-marido, de 52 anos, que não aceitava o fim do relacionamento.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O Ataque e a Intervenção

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), o suspeito foi até a residência da vítima no bairro Coronel Antonino:

  • Violência Física: O homem revirou o imóvel, apertou os seios da vítima e tentou enforcá-la. As agressões só pararam quando familiares intervieram.

  • Prisão: O agressor fugiu antes da chegada da PM, mas foi localizado e preso em flagrante após buscas na região.

  • Evidências: A vítima apresentava lesões visíveis nas mãos e no pescoço, confirmando o relato de luta corporal e tentativa de esganadura.

Com informações do Top Mídia News.

Relato de Estupro Marital

Na delegacia, a vítima revelou uma rotina de abusos que ia além das agressões físicas. Ela relatou que sempre foi obrigada a manter relações sexuais com o suspeito sem consentimento.

  • O Argumento do Agressor: Segundo a mulher, o autor alegava que, por ser marido, ela teria a “obrigação” de satisfazê-lo.

  • Último Episódio: O estupro mais recente teria ocorrido na semana anterior à separação, que foi motivada por um longo histórico de humilhações.

Medidas Protetivas

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o ex-companheiro. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça, injúria e estupro no contexto de violência doméstica. O agressor permanece à disposição da Justiça.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.