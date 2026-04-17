Homem é preso após estuprar e tentar enforcar ex companheira

Homem foi preso em Campo Grande por estuprar e agredir ex-esposa.

Um caso brutal de violência contra a mulher mobilizou a Polícia Militar de Campo Grande (MS) na tarde desta quinta-feira (16/04). Uma mulher de 50 anos foi salva pela filha e pelo genro após ser vítima de agressões físicas, insultos e uma tentativa de esganadura cometida pelo ex-marido, de 52 anos, que não aceitava o fim do relacionamento.

O Ataque e a Intervenção

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), o suspeito foi até a residência da vítima no bairro Coronel Antonino:

Violência Física: O homem revirou o imóvel, apertou os seios da vítima e tentou enforcá-la. As agressões só pararam quando familiares intervieram.

Prisão: O agressor fugiu antes da chegada da PM, mas foi localizado e preso em flagrante após buscas na região.

Evidências: A vítima apresentava lesões visíveis nas mãos e no pescoço, confirmando o relato de luta corporal e tentativa de esganadura.

Com informações do Top Mídia News.

Relato de Estupro Marital

Na delegacia, a vítima revelou uma rotina de abusos que ia além das agressões físicas. Ela relatou que sempre foi obrigada a manter relações sexuais com o suspeito sem consentimento.

O Argumento do Agressor: Segundo a mulher, o autor alegava que, por ser marido, ela teria a “obrigação” de satisfazê-lo.

Último Episódio: O estupro mais recente teria ocorrido na semana anterior à separação, que foi motivada por um longo histórico de humilhações.

Medidas Protetivas

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o ex-companheiro. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça, injúria e estupro no contexto de violência doméstica. O agressor permanece à disposição da Justiça.