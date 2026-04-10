Homem é preso com pés de maconha próximo à BR-364 em Rodrigues Alves

A prisão ocorreu após denúncias de que ele estaria cultivando maconha

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Um homem de 25 anos foi preso nesta sexta-feira (10) durante uma ação conjunta da Polícia Militar do Acre e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Rodrigues Alves, no interior do Acre.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, identificado como Gean, é monitorado por tornozeleira eletrônica. A prisão ocorreu após denúncias de que ele estaria cultivando maconha e, supostamente, aliciando menores para o plantio e consumo do entorpecente em uma área de mata nos fundos da residência.

Com base nas informações, os policiais acionaram o sistema de monitoramento penitenciário para localizar o suspeito. Ele foi encontrado em uma casa próxima à rotatória de acesso à BR-364 e ao município.

Durante as buscas, a equipe localizou quatro pés de maconha plantados em vasos, a cerca de 100 metros da residência.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia-Geral da Polícia Civil do Acre em Cruzeiro do Sul, junto com as plantas apreendidas.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.