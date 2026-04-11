11/04/2026
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Homem é ferido a golpes de terçado no interior do Acre; saiba mais 

A vítima caminhava em via pública quando foi surpreendida por um homem ainda não identificado, mas que seria seu conhecido

Por Ithamar Souza, ContilNet 11/04/2026
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Homem é ferido a golpes de terçado no interior do Acre; saiba mais 
Ambulância de suporte avançado foi acionada para transferir vítima ao pronto-socorro/ Foto: ContilNet
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Um homem identificado apenas como Rubão foi vítima de uma tentativa de homicídio no final da manhã deste sábado (11), na Vila do V, localizada no município de Porto Acre, interior do estado.

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De acordo com informações de testemunhas, a vítima caminhava em via pública quando foi surpreendida por um homem ainda não identificado, mas que seria seu conhecido. De posse de um terçado, o agressor desferiu diversos golpes contra Rubão e, em seguida, fugiu do local.

A vítima ficou gravemente ferida, com cortes na cabeça e no joelho direito. Mesmo lesionado, Rubão conseguiu correr desorientado e entrou no Ramal dos Paulistas, nas proximidades de onde ocorreu o ataque.

Homem é Ferido A Golpes De Terçado No Interior Do Acre; Saiba Mais  (3)

Ataque com terçado ocorreu no final da manhã deste sábado na Vila do V/ Foto: ContilNet

Populares que presenciaram a ação acionaram a Polícia Militar e pediram ajuda a uma equipe de socorristas que passava pela região em uma ambulância de suporte básico. Os paramédicos se deslocaram até o ramal e iniciaram os primeiros atendimentos. Devido à gravidade dos ferimentos provocados pela lâmina do terçado, foi necessário solicitar o apoio de uma ambulância de suporte avançado.

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Após ser estabilizado, Rubão foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde considerado estável.

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Vítima identificada como Rubão sofreu ferimentos graves na cabeça e no joelho/ Foto: ContilNet

Policiais militares do destacamento do 3º Batalhão, que também estavam na própria Vila do V, estiveram no local, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca do suspeito, mas até o momento ele não foi localizado.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil de Porto Acre.

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