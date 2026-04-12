Vítima de 33 anos estava em confraternização com amigos quando sofreu ferimento no abdômen em Rio Branco

⏱️ 1 min leitura

Rafael Nascimento, de 33 anos, conhecido popularmente como “Natanzinho”, foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco após sofrer um ferimento no abdômen, na noite deste domingo (12), na Rua Juares Távora, no bairro Tancredo Neves.

De acordo com informações repassadas, Rafael estava em sua residência ingerindo bebida alcoólica na companhia de amigos quando acabou se ferindo de forma acidental na região abdominal. As circunstâncias exatas de como ocorreu o incidente não foram esclarecidas.

Familiares da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos. Após ser estabilizado no local, Rafael foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.

LEIA TAMBÉM: