12/04/2026
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Homem sofre ferimento acidental no abdômen enquanto bebia com amigos em Rio Branco

Vítima de 33 anos estava em confraternização com amigos quando sofreu ferimento no abdômen em Rio Branco

Por Ithamar Souza, ContilNet 12/04/2026
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Homem sofre ferimento acidental no abdômen enquanto bebia com amigos em Rio Branco
Vítima de 33 anos deu entrada no hospital em estado de saúde considerado estável/ Foto: ContilNet
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Rafael Nascimento, de 33 anos, conhecido popularmente como “Natanzinho”, foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco após sofrer um ferimento no abdômen, na noite deste domingo (12), na Rua Juares Távora, no bairro Tancredo Neves.

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Homem sofre ferimento acidental no abdômen enquanto bebia com amigos em Rio Branco

Incidente ocorreu em uma residência na Rua Juares Távora durante a noite deste domingo/ Foto: ContilNet

De acordo com informações repassadas, Rafael estava em sua residência ingerindo bebida alcoólica na companhia de amigos quando acabou se ferindo de forma acidental na região abdominal. As circunstâncias exatas de como ocorreu o incidente não foram esclarecidas.

Homem sofre ferimento acidental no abdômen enquanto bebia com amigos em Rio Branco

Ambulância de suporte avançado do Samu realizou o transporte da vítima para o Pronto-Socorro/ Foto: ContilNet

Familiares da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos. Após ser estabilizado no local, Rafael foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Homem sofre ferimento acidental no abdômen enquanto bebia com amigos em Rio Branco

Rafael Nascimento, o “Natanzinho”, recebeu atendimento médico no bairro Tancredo Neves/ Foto: ContilNet

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.

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