Homem mata esposa e neto com picareta no interior

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A cidade de Águas Lindas de Goiás tenta processar o horror descoberto em uma residência no último final de semana. Antônio Carreiro de Sousa aproveitou o momento em que a esposa e o neto dormiam em quartos separados para desferir golpes fatais de picareta contra suas cabeças. Após o duplo homicídio, Antônio foi encontrado sem vida no quintal da propriedade.

O Perfil do Autor e o Gatilho

Lúcia Carreiro, filha de Tertúlia e mãe do jovem Davi, revelou ao portal Metrópoles que o pai enfrentava uma luta severa contra o alcoolismo.

Conflitos Domésticos: A família era contra o vício de Antônio, e a esposa frequentemente implorava para que ele parasse de beber.

Oportunidade Fatal: Lúcia estava viajando para o Ceará quando o crime ocorreu. “Minha sorte é que eu não estava em casa, senão também teria sido eu”, desabafou a sobrevivente, que agora relata a sensação de “não ter mais família”.

Com informações do Metrópoles.

Sonhos Interrompidos

As vítimas eram descritas como pessoas amorosas e dedicadas.

Tertúlia (63): Uma dona de casa dedicada ao lar e muito apegada aos netos.

Davi (13): Um adolescente que amava futebol e videogames. Ele sonhava em ser policial na infância, mas ultimamente desejava seguir carreira como jogador de futebol.

Investigação e Sepultamento

A cena foi descoberta por um amigo de outro neto da família, que estranhou a falta de contato. O GIH de Águas Lindas trabalha para entender se houve algum desentendimento específico na noite de sexta-feira ou se o crime foi premeditado. O sepultamento de avó e neto está previsto para esta segunda-feira (06/04), sob forte esquema de apoio emocional aos familiares restantes.