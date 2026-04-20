Homem mata irmãos a facadas e tenta sufocar a própria mãe na BR-317

O caso aconteceu no ramal Antimari, no quilômetro 60 da BR-317, em Boca do Acre

Uma tragédia familiar chocou moradores do município de Boca do Acre, no interior do Amazonas, durante a madrugada desta segunda-feira (20). Um homem identificado como Renildo da Silva Pimentel, de 25 anos, é suspeito de matar os próprios irmãos a facadas, tentar sufocar a mãe e fugir levando a sobrinha por um ramal da região.

O caso aconteceu no ramal Antimari, no quilômetro 60 da BR-317.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Em Tempo, com base em relatório da Polícia Militar, o crime começou quando Renildo teria acordado e tentado sufocar a própria mãe, Mirian Rodrigues da Silva, de 60 anos.

Ao perceber a agressão, Francisco da Silva Pimentel, de 36 anos, tentou intervir, mas foi atacado com vários golpes de faca e morreu ainda no local.

Em seguida, a irmã do suspeito, Flaviana da Silva Pimentel, de 27 anos, começou a gritar por socorro ao presenciar a cena. Conforme a polícia, ela também foi esfaqueada e morreu no local.

Após o crime, o suspeito fugiu levando a sobrinha, identificada como Isabele Sofia. Durante a fuga, segundo relatos, ele ameaçava matar a criança e chegou a agredi-la com um soco na boca. A menina, no entanto, foi abandonada no meio do caminho, enquanto o homem desapareceu em uma área de mata.

Policiais militares da 5ª Companhia Independente foram acionados para prestar apoio à Polícia Civil. Buscas foram realizadas na região, mas até o momento o suspeito, que já possui antecedentes policiais, segue foragido.

A mãe e a sobrinha foram encaminhadas ao Hospital Regional para atendimento médico. Os corpos das vítimas foram removidos para os procedimentos periciais.

Com informações do portal Em Tempo.