Equipes do Samu foram acionadas por populares, mas a vítima já não apresentava sinais vitais no momento da chegada do resgate

Um episódio trágico e incomum mobilizou as autoridades na noite deste sábado (18), em Dourados, Mato Grosso do Sul. Um homem de 56 anos, identificado como Gaspar Martins Caetano Filho, perdeu a vida em uma tentativa frustrada de entrar em uma residência.

De acordo com as informações preliminares levantadas pela polícia, Gaspar tentava pular o portão da casa de um amigo quando a fatalidade aconteceu. Durante a manobra, ele teria escorregado, fazendo com que sua cabeça ficasse presa entre as hastes de metal da grade.

Atendimento e Perícia

Moradores da região que passavam pelo local avistaram o homem imóvel e preso à estrutura. Imediatamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Contudo, ao chegarem ao endereço, os paramédicos constataram que a vítima já havia falecido, possivelmente por asfixia ou trauma decorrente da posição em que ficou retido.

A cena chamou a atenção pela natureza atípica do acidente. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, onde passará por exames necroscópicos para determinar a causa exata da morte antes da liberação para o sepultamento.

Investigação em andamento

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul registrou a ocorrência e iniciou os trabalhos de investigação. Até o momento, o caso é tratado estritamente como morte acidental. Peritos analisaram o local e, inicialmente, descartaram qualquer indício de violência ou envolvimento de outras pessoas no episódio.

As autoridades agora aguardam os laudos técnicos para encerrar o inquérito sobre as circunstâncias que levaram à queda fatal de Gaspar.