Homem usa celular da ex como isca e mata novo companheiro

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A Polícia Civil de São José dos Campos, por meio do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), efetuou nesta quarta-feira (08/04) a prisão de João Paulo, de 21 anos.

Ele é o principal suspeito do assassinato de Yuri da Silva Soares, de 29 anos, em um crime que envolveu traição digital, espancamento e ocultação de cadáver.

A Cronologia do Crime

O corpo de Yuri foi encontrado carbonizado dentro de seu próprio carro no dia 22 de março, no bairro Jardim São José. A investigação, liderada pelo delegado Neimar Camargo, revelou um plano meticuloso:

A Saída da Cadeia: João Paulo havia sido solto recentemente (com passagens por furto e porte de arma) e descobriu que sua ex-mulher estava em um novo relacionamento.

A Isca: O suspeito tomou o celular da ex-companheira e, se passando por ela, enviou mensagens para Yuri, atraindo-o para uma emboscada.

A Execução: Ao chegar no local combinado, Yuri foi baleado. Para esconder o crime, o assassino ateou fogo no veículo com a vítima dentro.

Com informações do Metrópoles.

Violência Doméstica e Fuga

A ex-mulher de João Paulo prestou depoimento e relatou um cenário de terror. Ela afirmou ter sido espancada e ameaçada de morte pelo agressor assim que ele deixou a prisão. Temendo por sua vida, ela abandonou a cidade de São José dos Campos logo após o episódio.

Segundo a polícia, o suspeito chegou a confessar o crime para a ex-sogra, embora não tenha detalhado os métodos utilizados na ocasião.

Prisão e Justiça

João Paulo agora responde por homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil, emboscada e destruição de cadáver. O caso serve como um alerta trágico sobre a escalada da violência doméstica e o monitoramento de detentos recém-libertos que possuem histórico de ameaças a ex-parceiras.