Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal

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A Polícia Civil do Acre investiga um duplo homicídio registrado na noite de sexta-feira (10), no Ramal dos Caetanos, zona rural de Mâncio Lima, no interior do Acre.

As vítimas foram identificadas como Antônio Alec, de 18 anos, e Miqueias Mendonça, de 38. De acordo com as primeiras informações, os dois foram atingidos por diversos disparos de arma de fogo e morreram ainda no local.

Após o crime, os suspeitos fugiram levando o carro de uma das vítimas. Já neste sábado (11), equipes da Polícia Militar do Acre e da Polícia Civil localizaram o veículo completamente queimado no Ramal do Batoque, também em Mâncio Lima.

Investigação

Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, onde passam por exames de necropsia.

O delegado José Obetânio, responsável pelo caso, informou que há indícios de que o crime possa ter ligação com outro episódio recente na região. A principal linha de investigação é de execução.

Até o momento, ninguém foi preso. As autoridades seguem em diligências, analisando possíveis imagens de câmeras de segurança e colhendo depoimentos de testemunhas para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

A Polícia Civil reforça o pedido para que a população colabore com informações que possam ajudar nas investigações.