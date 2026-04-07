Homicida é preso após cometer três assassinatos em 1 dia

Polícia prende suspeito de matar 3 em 24h na Barra de São Miguel

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A Barra de São Miguel viveu um dos finais de semana mais violentos de sua história recente. Entre domingo e segunda-feira (06/04), uma sequência de ataques coordenados resultou em três mortes confirmadas e uma tentativa de homicídio.

A resposta rápida da Polícia Civil de Alagoas (PCAL) resultou na captura de um dos envolvidos, mas as autoridades alertam que o grupo agia de forma estruturada e audaciosa.

O Modus Operandi

O que mais chamou a atenção dos investigadores foi a estratégia utilizada pelos assassinos. Em todos os casos, os criminosos chegavam às residências se identificando como policiais. Após ganharem a confiança ou arrombarem as portas, executavam as vítimas a tiros.

Com informações do Gazetaweb.com

Cronologia do Terror

Centro: A primeira vítima foi Laudemir da Silva (48 anos), morto dentro de casa na Rua José Vieira de Andrade. Barra Mar: Na sequência, João Paulo de Almeida Silva Filho (23 anos) foi executado na Rua 16 de Setembro com a mesma tática. Terceiro Ataque: Duas mulheres foram alvo em uma residência; uma morreu no local e a outra sobreviveu após ser socorrida.

Guerra de Facções em 2026

De acordo com o delegado Sidney Tenório, a principal linha de investigação aponta para um conflito sangrento pelo controle do tráfico de drogas na região.

“O tráfico atua de forma estruturada, e muitas vítimas acabam sendo escolhidas por vínculos ou dívidas com facções. É um ciclo de violência que precisa ser interrompido”, afirmou o delegado.

A polícia agora trabalha para identificar os demais integrantes do grupo que utilizaram o disfarce de autoridades para cometer os crimes. A PCAL reforça que informações podem ser enviadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.