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Horóscopo de hoje, 03/04/2026 – Previsões para todos os signos

Descubra as previsões astrológicas para o seu signo neste dia 03/04/2026. Amor, carreira e saúde sob a influência dos astros.

Portal Leo Dias

03/04/2026 às 05:00

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Áries (21/03 – 19/04)

Para você, signo de Áries, o céu indica a necessidade de repensar as finanças – evitar gastos impulsivos será importante. Procure desfazer-se de relações tóxicas e prezar pelas verdadeiras. A área das amizades pode ser impactada.

Touro (20/04 – 20/05)

Para o signo de Touro, o céu indica possíveis conflitos entre suas necessidades sentimentais e as dos outros. Isso pede flexibilidade e diálogo. Evite embates desnecessários e adote uma postura mais empática.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Para o signo de Gêmeos, o céu indica que alguns desafios possam te tirar da zona de conforto, deixando as emoções à flor da pele. É um bom momento para exercitar o autocuidado e manter o foco, evitando questionamentos existenciais.

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Câncer (21/06 – 22/07)

Para o signo de Câncer, o céu indica possíveis tensões na área social, por conta de conflitos de vaidade, ciúme e ambição. Isso pede atitudes mais criteriosas e você não precisa agradar a todo custo. É um bom momento para amadurecer seus afetos.

Leão (23/07 – 22/08)

O céu indica para o signo de Leão que o conflito entre as necessidades íntimas e profissionais pode surgir hoje. Uma abordagem moderada e racional pode ajudar a lidar com isto. Possíveis problemas de poder e ciúmes podem exigir maturidade.

Virgem (23/08 – 22/09)

Para o signo de Virgem, o céu indica um período desafiador para expressar sentimentos profundos, o que pode levar a mal-entendidos no convívio pessoal. Rotinas pesadas podem potencializar isso, exigindo adaptações e desapego.

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Libra (23/09 – 22/10)

Para os librianos, sexta-feira sugere cuidados extras com a estabilidade financeira, pois o céu indica possíveis excessos emocionais. Consumir para preencher lacunas afetivas pode não ser a melhor estratégia. Fique atento para não se deixar levar pelo meio social.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Para o signo de Escorpião, o céu indica oscilação de emoções, com desejos pessoais em contraste com os coletivos. Há chances de ressentimentos voltarem, sugerindo a necessidade de cura emocional na área familiar.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Para o signo de Sagitário, o céu indica momentos de intensidade emocional que podem se refletir na rotina e nas interações sociais. Leveza e responsabilidade nas palavras são essenciais.

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Capricórnio (22/12 – 19/01)

Para o signo de Capricórnio, o céu indica possíveis desafios na área social e de amizades nesta sexta-feira. Cuide ao compartilhar recursos, pois há chance de perdas.

Aquário (20/01 – 18/02)

Para o signo de Aquário, nesta sexta-feira, o céu indica um contraste entre responsabilidades profissionais e necessidades emocionais. É fundamental compreender que a solução pode não ser imediata, mas com sabedoria, é possível encontrar o equilíbrio.

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Peixes (19/02 – 20/03)

Para o signo de Peixes, o céu hoje mostra dilemas emocionais se acentuando. Isso se deve à combinação de Lua e Vênus em oposição nas áreas espiritual e comunicativa, o que pode resultar em expressões exageradas. Atente-se à necessidade de focar em melhorias pessoais e evitar obsessões.

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Fonte: Portal Leo Dias