Horóscopo de hoje aponta mudanças emocionais, decisões e equilíbrio

O horóscopo de hoje traz uma energia voltada para o equilíbrio emocional e para decisões mais conscientes. O momento pede atenção às atitudes impulsivas, especialmente em situações que envolvem sentimentos e relações próximas.
Ao longo do dia, conversas importantes podem acontecer e ajudar a esclarecer dúvidas ou resolver pendências. No trabalho, foco e organização serão essenciais para manter a produtividade. Já nas relações pessoais, a empatia e o diálogo serão fundamentais para evitar conflitos.