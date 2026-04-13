13/04/2026
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Horóscopo de hoje: previsão completa para todos os signos (13/04/2026)

Por Redação ContilNet 13/04/2026
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Horóscopo de hoje: previsão completa para todos os signos (13/04/2026)
⏱️ 1 min leitura

Confira o horóscopo de hoje e descubra o que os astros reservam para o seu signo em 13/04/2026. Veja as energias do dia no amor, trabalho e saúde.

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♈ Áries

Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♉ Touro

Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♊ Gêmeos

Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♋ Câncer

Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♌ Leão

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♍ Virgem

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♎ Libra

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♏ Escorpião

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♐ Sagitário

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♑ Capricórnio

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♒ Aquário

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♓ Peixes

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Horóscopo de hoje: conteúdo organizado por ContilNet Notícias.

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