Confira o horóscopo de hoje e descubra o que os astros reservam para o seu signo em 13/04/2026. Veja as energias do dia no amor, trabalho e saúde.
♈ Áries
Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.
♉ Touro
Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.
♊ Gêmeos
Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.
♋ Câncer
Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.
♌ Leão
Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.
♍ Virgem
Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.
♎ Libra
Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.
♏ Escorpião
Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.
♐ Sagitário
Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.
♑ Capricórnio
Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.
♒ Aquário
Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.
♓ Peixes
Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.