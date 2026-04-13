Confira o horóscopo de hoje e descubra o que os astros reservam para o seu signo em 13/04/2026. Veja as energias do dia no amor, trabalho e saúde. 📲 Participe do canal do ContilNet no Instagram Toque para entrar e acompanhar as novidades

♈ Áries Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♉ Touro Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♊ Gêmeos Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♋ Câncer Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♌ Leão Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♍ Virgem Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♎ Libra Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♏ Escorpião Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♐ Sagitário Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♑ Capricórnio Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♒ Aquário Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

♓ Peixes Energia de renovação e novas descobertas aguardam por você hoje.

Horóscopo de hoje: conteúdo organizado por ContilNet Notícias.