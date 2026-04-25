Horóscopo de hoje: previsões signos e alerta de Urano (25)

Ciclo de 7 anos começa hoje! Saiba como a entrada de Urano em Gêmeos impacta seu signo e evita prejuízos.

Este sábado, 25 de abril de 2026, marca um dos dias mais importantes do calendário astrológico do ano. O horóscopo de hoje previsões signos sábado destaca a entrada histórica de Urano em Gêmeos, evento que não ocorria há décadas e que promete revolucionar a comunicação e as relações pessoais pelos próximos sete anos.

Além disso, a quadratura entre o Sol em Touro e Plutão em Aquário exige cautela com disputas de poder. Confira o que os astros reservam para o seu signo:

Previsões para os 12 Signos

Áries: Ideias geniais surgem hoje. É o momento de transformar planos pessoais em realidade. No amor, a dedicação fortalece o vínculo.

Touro: O foco recai sobre as finanças. Organize seus gastos e evite decisões impulsivas com seu patrimônio. No amor, estabilidade.

Gêmeos: Urano entra no seu signo trazendo renovação total. Prepare-se para notícias rápidas e uma nova forma de enxergar o mundo.

Câncer: Sua intuição está aguçada. Afaste-se de situações desgastantes e foque no seu bem-estar emocional e doméstico.

Leão: O reconhecimento profissional está próximo, mas exige coragem para sair da zona de conforto. Mudanças sociais à vista.

Virgem: A Lua entra no seu signo hoje, facilitando a organização da rotina. À noite, a vida social ganha leveza e novas conexões.

Libra: Novas informações podem ser reveladas hoje. Observe mais e fale menos antes de tomar qualquer atitude definitiva no trabalho.

Escorpião: Urano traz liberdade para você se desvencilhar de pesos do passado. No amor, uma conversa franca evita confusões.

Sagitário: Possibilidades de viagens ou mudanças inesperadas na carreira podem surgir. O imprevisto hoje é uma oportunidade disfarçada.

Capricórnio: Dia de buscar equilíbrio e novos hábitos. A visão estratégica ajudará a resolver pendências financeiras antigas.

Aquário: Urano renova suas parcerias e casamentos. O dia pede descanso mental para recuperar energias e evitar o estresse.

Peixes: Assuma o protagonismo hoje. Sua confiança fará a diferença em reuniões familiares ou projetos que exigem liderança.

Fonte: Redação ContilNet