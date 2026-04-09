09/04/2026
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Horto Florestal fecha para manutenção nesta segunda-feira em Rio Branco

O fechamento é necessário para que as equipes da Semeia trabalhem na revitalização do espaço sem riscos aos frequentadores.

Por Fhagner Soares, ContilNet 09/04/2026
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Horto Florestal fecha para manutenção nesta segunda-feira em Rio Branco
📸 Foto: Reprodução
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A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), anunciou que o Horto Florestal estará fechado ao público de forma excepcional na próxima segunda-feira, 27 de abril. A medida é necessária para que o espaço passe por uma série de intervenções de zeladoria, manutenção e limpeza profunda em suas dependências.

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O objetivo da interrupção temporária das atividades é permitir que as equipes de campo realizem serviços que exigem a ausência de circulação de pessoas para garantir a segurança de todos. Entre as atividades programadas, estão a poda técnica de árvores, a lavagem integral das calçadas e a limpeza das áreas comuns.

Horto Florestal fecha para manutenção nesta segunda-feira em Rio Branco

Equipes da Semeia realizam poda e pintura em áreas de lazer do parque/ Foto: Reprodução

Revitalização dos Espaços de Lazer

Além da limpeza geral, a Semeia aproveitará o período de portões fechados para realizar a pintura e a manutenção das academias ao ar livre. Segundo a prefeitura, essas melhorias visam oferecer condições mais adequadas para a prática de exercícios físicos e garantir um ambiente mais seguro e visualmente conservado para os visitantes.

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O cronograma de manutenção preventiva é uma prática regular para preservar o patrimônio público e a biodiversidade do local, que é um dos principais pontos de lazer e contato com a natureza da capital acreana. O atendimento ao público e o acesso às trilhas e áreas de lazer serão normalizados logo após a conclusão dos trabalhos das equipes de limpeza e infraestrutura.

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