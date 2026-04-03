05/04/2026
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Hugo Calderano vence japonês e avança para as quartas na Copa

Hugo Calderano vence Togami por 4 a 3 e vai às quartas

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Hugo Calderano Tenis De Mesa 2 (1)
Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images
⏱️ 1 minuto de leitura

O brasileiro Hugo Calderano provou nesta sexta-feira (03/04) por que é um dos maiores nomes da história do tênis de mesa mundial. Em um confronto de tirar o fôlego contra o japonês Shunsuke Togami, Calderano precisou de nervos de aço para fechar a partida em 4 sets a 3, com parciais de 11/6, 8/11, 4/11, 11/4, 10/12, 11/4 e 11/9.

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A Virada da Superação

O jogo foi uma verdadeira montanha-russa emocional. Após vencer o primeiro set com autoridade, o brasileiro viu Togami reagir e virar o placar para 2 a 1. Calderano buscou o empate, mas novamente ficou atrás após um quinto set decidido nos detalhes (10/12).

Com as costas na parede, o número 3 do mundo dominou as duas últimas parciais, fechando o jogo com um 11/9 emocionante no set decisivo.

Próximo Desafio: Alexis Lebrun

Sem descanso, Calderano já conhece seu adversário na luta por uma vaga nas semifinais. O brasileiro enfrentará o francês Alexis Lebrun, atual 14º do ranking mundial, em um duelo que promete alta intensidade técnica.

Com informações do Metrópoles.

  • Data: Sábado, 4 de abril de 2026.

  • Horário: 9h15 (Horário de Brasília).

O Caminho para o Bi

Calderano chegou a esta Copa do Mundo com o status de favorito e vem confirmando as expectativas. Após uma estreia sólida contra Jancarik e uma oitavas de final sofrida contra Togami, o brasileiro mostra que está fisicamente e mentalmente preparado para buscar o bicampeonato consecutivo, consolidando sua posição no topo do ranking da ITTF.

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