ICE diz à PF que Ramagem pode aguardar asilo em liberdade

Ex-diretor da Abin foi solto na última quarta-feira (15) em Orlando

O cenário jurídico internacional em torno de Alexandre Ramagem ganhou novos contornos nesta semana. O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) dos Estados Unidos comunicou formalmente à Polícia Federal brasileira que o ex-deputado federal poderá aguardar em liberdade a conclusão de seu pedido de asilo político em solo americano.

Ramagem havia sido detido na última segunda-feira (13), em Orlando, por irregularidades migratórias, mas foi liberado na quarta-feira (15) sem a necessidade de pagamento de fiança. A decisão frustrou a expectativa do governo brasileiro, que esperava manter o ex-parlamentar custodiado enquanto negociava sua extradição ou deportação.

De acordo com o portal G1, a Polícia Federal agora intensifica a elaboração de um relatório robusto, destacando as condenações de Ramagem no Brasil e sua saída clandestina do país, na tentativa de sensibilizar as autoridades americanas e agilizar seu retorno forçado.

Trajetória da fuga e embate judicial

A situação de Alexandre Ramagem envolve acusações graves e uma rota de fuga complexa identificada pela inteligência brasileira:

Saída Clandestina: Segundo a PF, Ramagem deixou o Brasil em setembro de 2025 via Roraima, atravessando a fronteira com a Guiana de carro, supostamente com apoio de organizações ligadas ao garimpo ilegal.

Condenação no Brasil: O ex-diretor da Abin foi condenado a 16 anos de prisão pelo STF por participação em uma trama golpista e instrumentalização da agência de inteligência.

Agradecimento a Trump: Em suas redes sociais, Ramagem agradeceu à cúpula da administração de Donald Trump pela soltura, classificando o ato como uma decisão administrativa e reafirmando que sua entrada nos EUA foi regular.

Estratégia Brasileira: O governo brasileiro enviará documentos ao Enforcement and Removal Operations (ERO) para provar que o pedido de asilo é infundado e que a deportação deveria ser automática devido às violações migratórias.

Resumo do caso: Alexandre Ramagem nos EUA (Abril 2026)

Confira os principais marcos da detenção e soltura do ex-parlamentar:

Etapa do Caso Detalhes e Datas Prisão em Orlando 13 de abril de 2026 (Segunda-feira) Órgão Detentor ICE – Serviço de Imigração e Aduanas dos EUA Soltura Administrativa 15 de abril de 2026 (Quarta-feira) Situação Atual Em liberdade nos EUA aguardando processo de asilo Pena no Brasil 16 anos de prisão (Caso Abin/Trama Golpista) Próximo Passo PF Envio de relatório ao ERO para acelerar deportação

A liberdade de Alexandre Ramagem em território americano é vista como um revés diplomático momentâneo para as autoridades brasileiras. Segundo o levantamento do Direção Concursos, o entendimento dos investigadores é que, caso os argumentos sobre a natureza criminal de sua fuga sejam aceitos, a deportação poderá ocorrer de forma sumária, independentemente do pleito de asilo. Enquanto isso, o ex-deputado permanece em situação regular provisória sob as leis de imigração dos Estados Unidos, aguardando as próximas fases de um julgamento que terá impactos diretos na política interna brasileira e nas relações bilaterais entre Brasília e Washington.