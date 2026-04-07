Os três adolescentes eram amigos próximos e frequentavam a igreja Cristo Vive

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A morte de três adolescentes abalou profundamente a comunidade do Ramal do Manã, zona rural de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na tarde desta segunda-feira, 6. As vítimas foram identificadas como Miqueias Oliveira da Silva, de 13 anos; Osanir Gomes da Silva, de 15; e Uallen Souza Rodrigues, de 14 anos.

Segundo relatos de moradores da região, localizada nas proximidades da BR-364, os jovens teriam sofrido uma descarga elétrica após contato com um poraquê, peixe típico da região amazônica conhecido por emitir fortes choques elétricos. No entanto, a causa exata ainda será confirmada por meio de exames periciais.

Os três adolescentes eram amigos próximos e frequentavam a igreja Cristo Vive, situada na própria comunidade, o que intensificou ainda mais a comoção entre familiares, amigos e moradores.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Apesar dos esforços das equipes médicas, os jovens não resistiram.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, onde passarão por exames que devem esclarecer as circunstâncias da tragédia.

O caso gerou grande repercussão e deixou a comunidade em estado de choque diante da perda precoce dos três adolescentes.