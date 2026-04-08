Paul Scholes pede saída de nove jogadores hoje para reformular o Manchester United

⏱️ 2 mins leitura

O Manchester United vive mais uma temporada de altos e baixos, e a paciência das lendas do clube parece ter esgotado. Nesta quarta-feira (08/04), durante o podcast The Good, The Bad and The Football, Paul Scholes foi enfático ao afirmar que o atual elenco não tem mentalidade para brigar por títulos da Premier League ou Champions League.

A Lista Negra de Scholes

O ex-camisa 18 apontou que a estrutura do time está comprometida e sugeriu a saída de nove nomes, incluindo contratações recentes e medalhões:

Defesa: Harry Maguire, Luke Shaw, Noussair Mazraoui e Leny Yoro.

Meio-Campo: Casemiro (saída já confirmada para junho), Manuel Ugarte e Mason Mount.

Ataque: Joshua Zirkzee e Patrick Dorgu.

Com informações do Metrópoles.

“É necessária uma reformulação total. O clube não pode se dar ao luxo de manter jogadores que não entregam em alto nível consistentemente”, disparou Scholes.

O Cenário dos Red Devils em 2026

A cobrança do ídolo surge em um momento delicado. Fora das competições europeias nesta temporada e já eliminado das copas nacionais (FA Cup e EFL Cup), o United foca apenas no Campeonato Inglês.

Situação na Tabela: 3ª colocação.

Distância para o líder: 15 pontos.

Para Scholes, o jejum de títulos da Premier League que dura desde a temporada 2012/13 só será quebrado com uma mudança drástica de perfil no vestiário. A saída de Casemiro ao fim do seu vínculo, em 30 de junho, é vista pelo ídolo apenas como o primeiro passo de um processo que deveria ser muito mais profundo.