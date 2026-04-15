Policiais do 1º Batalhão localizaram o suspeito, de 43 anos, logo após o ataque e o conduziram à Delegacia de Flagrantes

José Osmar da Silva, de 60 anos, foi vítima de um ataque com arma branca na manhã desta quarta-feira (15), após ser atingido no abdômen durante uma agressão registrada em via pública, na Travessa da Conquista, bairro Manoel Julião, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pelas forças de segurança, o principal suspeito do crime é Welington Ramalho da Silva, de 43 anos. Ele teria se aproximado da vítima e, armado com uma faca, desferido o golpe antes de fugir do local.

Ferido, José Osmar foi socorrido por moradores da região, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma equipe de suporte avançado realizou os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminhou o idoso ao Pronto-Socorro da capital. Apesar da gravidade da lesão, ele deu entrada na unidade em estado de saúde considerado estável.

Após o ocorrido, policiais militares do 1º Batalhão iniciaram buscas na região com base nas características informadas por testemunhas. O suspeito foi localizado durante patrulhamento e preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde permanece à disposição da Justiça.

Durante o atendimento médico, a vítima relatou que o ataque poderia ter relação com uma tentativa de assalto. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada oficialmente pela Polícia Militar.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime.