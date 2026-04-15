15/04/2026
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Idoso é atingido por golpe de faca no abdômen em via pública de Rio Branco

Policiais do 1º Batalhão localizaram o suspeito, de 43 anos, logo após o ataque e o conduziram à Delegacia de Flagrantes

Por Ithamar Souza, ContilNet 15/04/2026
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Idoso é atingido por golpe de faca no abdômen em via pública de Rio Branco
Vítima segue em observação no Pronto-Socorro da capital com quadro de saúde estável/ Foto: ContilNet

José Osmar da Silva, de 60 anos, foi vítima de um ataque com arma branca na manhã desta quarta-feira (15), após ser atingido no abdômen durante uma agressão registrada em via pública, na Travessa da Conquista, bairro Manoel Julião, em Rio Branco.

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De acordo com informações repassadas pelas forças de segurança, o principal suspeito do crime é Welington Ramalho da Silva, de 43 anos. Ele teria se aproximado da vítima e, armado com uma faca, desferido o golpe antes de fugir do local.

Idoso é atingido por golpe de faca no abdômen em via pública de Rio Branco

Vítima segue em observação no Pronto-Socorro da capital com quadro de saúde estável/ Foto: ContilNet

Ferido, José Osmar foi socorrido por moradores da região, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma equipe de suporte avançado realizou os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminhou o idoso ao Pronto-Socorro da capital. Apesar da gravidade da lesão, ele deu entrada na unidade em estado de saúde considerado estável.

Após o ocorrido, policiais militares do 1º Batalhão iniciaram buscas na região com base nas características informadas por testemunhas. O suspeito foi localizado durante patrulhamento e preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde permanece à disposição da Justiça.

Durante o atendimento médico, a vítima relatou que o ataque poderia ter relação com uma tentativa de assalto. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada oficialmente pela Polícia Militar.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

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