07/04/2026
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Idoso de 70 anos cai de bicicleta após atingir buraco em via

Homem estava comemorando aniversário

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Idoso
📸 Foto: ContilNet
⏱️ 1 min leitura

O idoso João Divino da Costa, de 70 anos, ficou ferido após sofrer uma queda de bicicleta na noite desta terça-feira (7), na Rua Princesinha, no bairro Belo Jardim I, nas proximidades de uma creche, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

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Segundo informações repassadas por testemunhas, o homem retornava da comemoração do próprio aniversário e ainda estaria sob efeito de álcool quando perdeu o controle da bicicleta ao atingir um buraco na via, vindo a cair logo em seguida.

Populares que passavam pelo local no momento do ocorrido prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para atender a ocorrência.

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Após avaliação, foi constatado que a vítima sofreu uma fratura no fêmur da perna esquerda, além de um trauma ocular no lado esquerdo. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde de João Divino é considerado estável.

Ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco para receber atendimento médico especializado.

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