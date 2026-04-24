Equipe do SAMU foi acionada para o KM 14 da rodovia AC-10, mas a vítima já não apresentava sinais vitais

O idoso Raimundo Araújo de Aguiar, de 62 anos, foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira (24), após ser brutalmente agredido com golpes de ripa, em um ramal localizado na zona rural de Rio Branco.

O corpo da vítima foi localizado por um morador no km 8 do Ramal Santa Clara, área situada nas proximidades do km 14 da rodovia AC-10. Ao se deparar com a cena, o homem acionou as autoridades ao perceber que Raimundo apresentava graves ferimentos na região da cabeça.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram deslocadas até o local, mas, ao chegarem, os socorristas apenas puderam confirmar o óbito do idoso.

Policiais militares do 3º Batalhão realizaram o isolamento da área para garantir o trabalho da perícia técnica. Após os procedimentos no local, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do crime nem sobre possíveis suspeitos. As investigações iniciais estão sob responsabilidade da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil, e o caso deverá ser posteriormente conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).