24/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Idoso é agredido até a morte em ramal na zona rural de Rio Branco

Equipe do SAMU foi acionada para o KM 14 da rodovia AC-10, mas a vítima já não apresentava sinais vitais

Por Ithamar Souza, ContilNet 24/04/2026 às 13:13 Atualizado: há 2 horas
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Idoso é agredido até a morte em ramal na zona rural de Rio Branco
Ramal Santa Clara, na zona rural de Rio Branco, onde o corpo do idoso foi localizado por populare/ Foto: ContilNet

O idoso Raimundo Araújo de Aguiar, de 62 anos, foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira (24), após ser brutalmente agredido com golpes de ripa, em um ramal localizado na zona rural de Rio Branco.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O corpo da vítima foi localizado por um morador no km 8 do Ramal Santa Clara, área situada nas proximidades do km 14 da rodovia AC-10. Ao se deparar com a cena, o homem acionou as autoridades ao perceber que Raimundo apresentava graves ferimentos na região da cabeça.

Idoso é agredido até a morte em ramal na zona rural de Rio Branco

Peritos criminais analisam a área em busca da arma utilizada no crime e vestígios de luta corporal/ Foto: ContilNet

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram deslocadas até o local, mas, ao chegarem, os socorristas apenas puderam confirmar o óbito do idoso.

Policiais militares do 3º Batalhão realizaram o isolamento da área para garantir o trabalho da perícia técnica. Após os procedimentos no local, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do crime nem sobre possíveis suspeitos. As investigações iniciais estão sob responsabilidade da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil, e o caso deverá ser posteriormente conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.