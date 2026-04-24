Ifac abre inscrições com 120 vagas para graduação; veja detalhes

As inscrições começaram no dia 22 de abril e seguem até 29 de maio, exclusivamente pela internet

O Instituto Federal do Acre, campus de Cruzeiro do Sul, está com inscrições abertas para o processo seletivo de cursos de graduação com ingresso no segundo semestre de 2026.

Ao todo, estão sendo ofertadas 120 vagas, distribuídas igualmente entre três cursos de licenciatura: Matemática, Física e Química. Cada curso conta com 40 vagas, todas destinadas a candidatos que desejam ingressar no ensino superior.

De acordo com o diretor-geral do campus, Raelisson Walter, podem participar do processo seletivo candidatos que tenham concluído o ensino médio e realizado pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Exame Nacional do Ensino Médio). Caso o candidato tenha participado de mais de uma edição, poderá utilizar a nota em que obteve melhor desempenho.

As inscrições começaram no dia 22 de abril e seguem até 29 de maio, exclusivamente pela internet. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site oficial do Instituto Federal do Acre, entrar na área de processos seletivos e seguir as orientações disponíveis no edital.

Os cursos ofertados são no período noturno, facilitando o acesso de estudantes que trabalham durante o dia ou possuem outras atividades.

Neste primeiro momento, é necessário apenas preencher os dados solicitados no sistema. A apresentação da documentação completa será exigida apenas na etapa de matrícula, para os candidatos aprovados.

O campus também disponibiliza apoio presencial para aqueles que tiverem dificuldade em realizar a inscrição online.

A iniciativa amplia as oportunidades de acesso ao ensino superior público e gratuito no Vale do Juruá, fortalecendo a formação de novos profissionais nas áreas de ciências exatas e educação.