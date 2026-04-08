Ifac abre seleção para professor substituto com salário de até R$ 8 mil; veja

Vagas são para o campus de Cruzeiro do sul com jornada de 40 horas semanais

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O Instituto Federal do Acre (Ifac) tornou público o processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto. As vagas são para as áreas de Química, Espanhol e Sociologia, no município de Cruzeiro do Sul e as inscrições seguem abertas até o dia 09 de abril.

A seleção será feita em etapa única por meio de provas de títulos. Há vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, com previsão de contratação conforme a necessidade do campus.

O salário varia entre R$ 4,3 mil para graduados até R$ 8 mil para doutores, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

Para participar os interessados deverão enviar os documentos que comprovem os itens a serem pontuados relacionados a seguir em arquivo único no formato PDF para o email ccs.copss@ifac.edu.br.

a) Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado – Anexo I;

b) Documento de identidade;

c) Diploma do Curso de Graduação ou equivalente, de acordo com o item 2.1 na área para a qual se inscreveu;

d) Curriculum conforme modelo do Anexo II do edital;

e) Titulação informada;

f) Documentos comprobatórios da(s) experiência(s) profissional(ais) na docência, de acordo com o item 8.3;

g) Certificados de cursos extracurriculares.

h) Declaração de PcD e laudo médico, em caso de inscrição para PcD,- Anexo III;

O resultado preliminar será divulgado no dia 28 de abril no site do Ifac e o resultado final tem previsão para o dia 04 de maio.

Clique aqui e confira o edital na íntegra.