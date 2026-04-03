⏱️ 2 minutos de leitura

A tranquilidade da Região Serrana do Rio foi interrompida por uma denúncia alarmante: a Capela São Paulo Apóstolo havia deixado de ser um local de oração para se tornar o centro de distribuição de uma facção criminosa.

De acordo com as investigações da 105ª DP, um casal vindo de Belford Roxo liderou a invasão, transformando o templo em moradia e ponto de venda de entorpecentes.

O “QG” na Sacristia

Durante a incursão policial, os agentes encontraram os suspeitos instalados dentro da própria igreja. O balanço da apreensão reflete a organização do grupo:

Entorpecentes: 62 cápsulas de cocaína e 25 tabletes de maconha prontos para comercialização;

Com informações do Metrópoles.

Logística: Materiais para embalo, anotações da contabilidade do tráfico, celulares e dinheiro em espécie;

Crime Ambiental: Um animal silvestre também foi resgatado no local.

Coação e Medo

Os relatos colhidos pela Polícia Militar apontam que os criminosos agiam de forma truculenta, intimidando moradores e impedindo que qualquer atividade religiosa fosse realizada. A comunidade local estava sob o domínio do medo, sem poder acessar a capela que servia como ponto de encontro social e espiritual há anos.

Destino dos Suspeitos

Os cinco envolvidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil agora investiga se o grupo possui conexões com facções maiores da Baixada Fluminense que tentam expandir território para a Região Serrana.

A igreja deve passar por um processo de limpeza e perícia antes de ser devolvida à diocese e à comunidade local.