Imposto de Renda: Receita deve liberar cerca de R$ 16 bi no 1º lote do IR em 2026

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O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026, previsto para 29 de maio, deve liberar um montante de cerca de R$ 16 bilhões, de acordo com a Receita Federal. O pagamento deve alcançar cerca de 9 milhões de contribuintes e pode se tornar o maior já realizado em um único lote.

A estratégia para este ano inclui a concentração de pagamentos nos dois primeiros meses, em maio e junho que, juntos, devem atender cerca de 18 milhões de pessoas, o equivalente a aproximadamente 80% de todos os contribuintes com direito à restituição.

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O primeiro pagamento tende a ficar em torno de R$ 16 bilhões, enquanto o segundo pode alcançar cerca de R$ 15,2 bilhões. Já os dois últimos lotes devem ser menores, com valores estimados em aproximadamente R$ 5,6 bilhões (julho) e R$ 1,7 bilhão (agosto).

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Os dados também apontam uma antecipação no ritmo de pagamentos. Em 2025, cerca de 28% das restituições haviam sido quitadas até maio. Para 2026, a estimativa é chegar a 40% já no primeiro lote e atingir 80% até junho, acelerando a devolução do imposto.

Em vez dos cinco pagamentos tradicionais, a Receita prevê quatro lotes principais:

1º lote: 29 de maio (9 milhões de pessoas)

2º lote: 30 de junho (9 milhões)

3º lote: 31 de julho (4 milhões)

4º lote: 31 de agosto (1 milhão)

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A ideia é concentrar valores maiores nos primeiros pagamentos. No ano passado, o primeiro lote somou cerca de R$ 11 bilhões para pouco mais de 6 milhões de contribuintes.

A Receita ressalta que os números são projeções. Os valores finais dependem do total de declarações entregues, da quantidade de contribuintes com direito à restituição e do valor individual a ser devolvido.

A ordem de pagamento segue regras já conhecidas. Têm prioridade idosos, pessoas com deficiência ou doença grave, professores e contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida e pelo recebimento via Pix. Em caso de empate, recebe antes quem entregou a declaração primeiro.

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Além dos quatro lotes principais, a Receita prevê um pagamento adicional em 15 de julho para contribuintes que tinham direito à restituição em 2025, mas não entregaram a declaração. Esse lote deve contemplar cerca de 4 milhões de pessoas, com valores de até R$ 1 mil por contribuinte.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Agência O Globo