06/04/2026
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Inácio Moreira deixa a Rede e se filia ao PSOL para disputar o Senado pelo Acre

Durante coletiva, o pré-candidato explicou que a decisão também considerou o cenário nacional

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Inácio Moreira
📸 Foto Destaque: ContilNet
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

O pré-candidato ao Senado pelo Acre, Inácio Moreira, anunciou nesta segunda-feira (6) que deixou a Rede Sustentabilidade e se filiou ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) para disputar as eleições deste ano. A decisão foi tomada no último dia da janela partidária, encerrada no sábado (4).

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Mesmo com a saída, Inácio destacou que a Rede segue federada ao PSOL e afirmou que a mudança teve como base critérios estratégicos. Segundo ele, o tamanho do PSOL dentro da federação, especialmente pelo número de deputados federais, influenciou a escolha.

Durante coletiva, o pré-candidato explicou que a decisão também considerou o cenário nacional e exemplos recentes, como o posicionamento da ministra Marina Silva, que permaneceu na Rede dentro da federação com o PSOL em articulações eleitorais em São Paulo.

“Iniciamos esse processo considerando tanto o ponto de vista ideológico quanto o pragmático, buscando um partido que oferecesse melhores condições no processo eleitoral”, afirmou.

Com a filiação, o PSOL passa a ocupar espaço na chapa majoritária no Acre. A articulação envolve apoio ao nome de Thor Dantas, do PSB, como candidato ao governo, além de Jorge Viana, do PT, como candidato ao Senado.

Inácio também citou que a composição segue o modelo de alianças entre federações partidárias no estado, incluindo PSB e a federação formada por PT, PCdoB e PV. Segundo ele, a entrada no PSOL garante a participação da federação Rede-PSOL na disputa majoritária.

“A nossa filiação garante o PSOL na chapa majoritária. É uma construção coletiva, alinhada com outras forças políticas”, declarou.

A coletiva contou com a presença de dirigentes estaduais das siglas envolvidas.

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