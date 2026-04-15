O Corpo de Bombeiros Militar do Acre iniciou as buscas nesta terça-feira

O jovem indígena Moisés Melo Barbosa Kaxinawá, de 24 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira (8), após sair sozinho para caçar nas proximidades da Aldeia Bari, comunidade Huni Kuin, no município de Jordão, interior do Acre.

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre iniciou as buscas nesta terça-feira (14). Segundo o comandante em Cruzeiro do Sul, major Josadac Cavalcante, familiares relataram que Moisés saiu por volta das 7h levando uma espingarda, facão e um isqueiro, com previsão de retorno ao meio-dia, o que não aconteceu.

De acordo com os relatos, o jovem tem experiência na floresta e nunca havia se perdido antes, o que aumenta a preocupação da família e das equipes de resgate.

O caso foi comunicado aos bombeiros ainda no sábado (11), mas as buscas só puderam ser iniciadas dias depois devido às condições climáticas adversas, que impediram o deslocamento aéreo até a região.

Inicialmente, a ocorrência estava sob responsabilidade da equipe de Tarauacá, mas foi repassada para os militares de Cruzeiro do Sul, já que a guarnição local estava empenhada em outra ocorrência de desaparecimento no mesmo município.

As buscas começaram pelos arredores da aldeia, com uma equipe de três militares que foi deslocada de helicóptero até a área, considerada de difícil acesso.

Os bombeiros contam com o apoio de moradores da região, que conhecem pontos estratégicos da mata, como os “tapiris”, abrigos utilizados por caçadores. A estratégia também inclui varreduras ao longo de igarapés, considerados rotas naturais de deslocamento dentro da floresta.

Segundo o comando da operação, o objetivo é identificar possíveis caminhos percorridos pelo jovem e localizar qualquer vestígio que ajude nas buscas. A operação segue em andamento.