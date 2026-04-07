O PMBO, torneio comemorativo que celebrou a chegada de Richarlison ao universo de PUBG Mobile, chegou ao fim no último domingo (05/04).
Em uma final eletrizante que reuniu organizações de elite e times da comunidade, a Influence Rage mostrou por que é uma das potências do Battle Royale e sagrou-se a grande campeã da edição.
A Jornada até o Título
O torneio, iniciado em 1º de abril, foi marcado pela mistura de estilos. A Hortifruti Esports, equipe capitaneada pelo próprio Richarlison e formada por seus amigos próximos, surpreendeu ao fazer jogo duro contra os profissionais, embora não tenha alcançado a vaga na grande decisão.
Na finalíssima, a Influence Rage composta por FederaL, Lorranzin, Lilboy e Pedrinho superou rivais de peso como Loops Esports, FURIA, Alpha7 e INTENSE GAME para garantir a maior fatia da premiação de US$ 5 mil.
Com informações do Terra.
Destaque Individual: O MVP
Apesar do título coletivo da Influence Rage, o brilho individual ficou com a Row Esports:
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MVP do PMBO: Leo “Lenen47” Gomes foi o grande nome das estatísticas, acumulando impressionantes 30 eliminações e um dano total de 4.478.
Parceria de Sucesso em 2026
Inspirado na Atualização 4.3 do game, o PMBO serviu como uma vitrine para o talento dos fãs, que tiveram a oportunidade rara de trocar tiros com ídolos do futebol e do cenário pro.
Com a vitória, a Influence Rage consolida sua boa fase neste primeiro semestre de 2026, enquanto o PUBG Mobile reforça sua estratégia de grandes colaborações culturais no Brasil.