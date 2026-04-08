Júlia Medeiros nega hoje o uso de IA para parecer Kylie Jenner

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O limite entre o real e o digital está cada vez mais tênue, e a influenciadora Júlia Medeiros sentiu isso na pele nesta semana.

Após publicar novas fotos, a criadora de conteúdo de 24 anos foi inundada por comentários que sugeriam que sua aparência idêntica à de Kylie Jenner seria fruto de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa.

“É o meu rosto de verdade”

Cansada das especulações, Júlia se posicionou afirmando que as mudanças em sua fisionomia são resultados de escolhas estéticas pessoais (como maquiagem, filtros de cor e procedimentos), mas nunca de criação tecnológica.

“Muita gente dizia que eu estava usando IA, que aquilo não era real, que eu estava modificando tudo para parecer com outra pessoa. Mas é o meu rosto de verdade. Eu não usei nada disso”, garantiu a influenciadora.

Com informações do O Globo.

O Estigma da Tecnologia em 2026

Para Júlia, o público tem confundido técnicas tradicionais de edição e estética com manipulação sintética. Ela aponta que a comparação constante com a caçula do clã Kardashian-Jenner faz com que qualquer ângulo novo seja visto com suspeita.

O Argumento: Júlia defende que “nem tudo que foge do comum precisa ser IA”.

O Impacto: A influenciadora destaca que a associação automática com tecnologia desmerece sua identidade e suas escolhas de estilo.

A polêmica de Júlia Medeiros reflete um movimento crescente em 2026, onde figuras públicas como a Ex-BBB Kerline e até casais como Adriana Esteves e Vladimir Brichta frequentemente viralizam por transformações ou gestos que o público, inicialmente, custa a acreditar que sejam “orgânicos”.

No fim das contas, Júlia deixa um recado claro: ela sabe o que é real em si mesma, mesmo que o algoritmo tente dizer o contrário.