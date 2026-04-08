Inmet alerta para chuvas intensas e ventos de até 60km/h para o Acre

O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia

⏱️ 1 min leitura

Vem mais água para o Acre! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para esta quinta-feira (9) em todo o estado.

O aviso tem início à meia-noite de quinta e segue até às 23h59. O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h.

LEIA TAMBÉM: Cinco municípios do Acre registram mais de 200 mm de chuva em apenas 3 dias

Apesar dos ventos fortes, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo, segundo o aviso.

Recomendações durante as tempestades

O Inmet reiterou as medidas de segurança para a população durante os períodos de instabilidade. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Também é aconselhado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Durante as tempestades, o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada deve ser evitado.