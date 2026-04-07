Inmet alerta para chuvas intensas e ventos fortes em todo o Acre

Frente fria provoca temporais com ventos fortes e risco de alagamentos em todo o estado

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O Acre amanheceu sob alerta máximo para chuvas intensas nesta terça-feira (7). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso laranja de perigo válido das 9h30 até as 23h59, cobrindo 100% do território acreano e indicando risco elevado de temporais ao longo do dia.

Segundo o órgão, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. O cenário aumenta o risco de transtornos como alagamentos, queda de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

Os principais riscos envolvem alagamentos, transbordamentos de pequenos córregos, queda de galhso e danos à rede elétrica. Além disso, a orientação das autoridades é que moradores de áreas de encosta ou regiões propensas a inundações redobrem os cuidados. A vigilância constante é considerada essencial para evitar situações mais graves.

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Recomendações durante as tempestades

O Inmet reiterou as medidas de segurança para a população durante os períodos de instabilidade. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Também é aconselhado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Durante as tempestades, o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada deve ser evitado.