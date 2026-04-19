Alerta laranja atinge todo o Estado e há riscos de alagamentos

O tempo virou de vez no Acre, e o alerta é para todo o estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de perigo para chuvas intensas, válido desde a última quinta-feira (16) e que segue até a noite deste domingo (19), com previsão de temporais que podem causar transtornos.

De acordo com o órgão, a chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou chegar a até 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos fortes, que podem atingir entre 60 e 100 km/h. O cenário aumenta o risco de queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

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A recomendação é redobrar a atenção, principalmente durante rajadas de vento. Evite se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a estruturas como torres e placas, e, se possível, desligue aparelhos elétricos para evitar danos.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone do Corpo de Bombeiros, o 193.