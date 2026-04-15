Pagamento extra será dividido entre os meses de abril e maio, beneficiando diretamente o comércio e o setor de serviços nos 22 municípios

O Governo Federal oficializou a antecipação do 13º salário para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e no Acre a medida deve beneficiar mais de 80 mil aposentados e pensionistas. De acordo com o decreto, o abono será pago em duas etapas nos meses de abril e maio de 2026, representando uma injeção estimada de R$ 149,1 milhões na economia estadual.

A primeira parcela será depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parte do abono anual chegará às contas dos beneficiários entre 25 de maio e 8 de junho. O escalonamento segue o padrão da autarquia, baseando-se no número final do cartão do benefício (sem o dígito após o traço).

Quem recebe o abono?

Têm direito à antecipação os segurados que receberam, no decorrer deste ano, benefícios como:

Aposentadoria e pensão por morte;

Auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente;

Salário-maternidade e auxílio-reclusão.

Importante:

A medida não abrange os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) e da Renda Mensal Vitalícia, uma vez que essas modalidades assistenciais não possuem previsão legal para o pagamento do 13º salário.

Reflexo no Comércio Local

A antecipação é vista com otimismo por setores econômicos do Acre. O montante de quase R$ 150 milhões deve circular prioritariamente no comércio varejista e no setor de serviços, auxiliando famílias na quitação de dívidas e no fomento ao consumo local logo no primeiro semestre do ano.