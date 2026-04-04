05/04/2026
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INSS devolve R$ 3 bilhões e amplia prazo para contestação

Mais de 4,4 milhões de segurados foram ressarcidos; aposentados e pensionistas têm até junho para questionar cobranças não autorizadas

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INSS devolve R$ 3 bilhões e amplia prazo para contestação
📸 Foto Destaque: Reprodução
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🔍 Fato Checado

Milhões de aposentados e pensionistas começaram a recuperar valores retirados indevidamente de seus benefícios — e o montante já impressiona. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que ultrapassou a marca de R$ 3 bilhões devolvidos a segurados que sofreram descontos sem autorização, em um dos maiores processos de restituição já realizados pelo órgão. As informções são do Metrópoles.

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Segundo o balanço mais recente, mais de 4,43 milhões de pessoas já foram ressarcidas após cobranças feitas por sindicatos, associações e confederações que descontavam mensalidades sem consentimento ou sem oferecer qualquer serviço em troca.

Diante da dimensão do problema, o INSS decidiu prorrogar novamente o prazo para contestação dessas cobranças — agora até o dia 20 de junho. A medida abre uma nova oportunidade para quem ainda não verificou possíveis descontos irregulares no benefício.

LEIA TAMBÉM: Governo antecipa 13º do INSS e injeta bilhões na economia

Além dos valores já devolvidos, o governo tenta reforçar o caixa para ampliar os ressarcimentos. De acordo com o presidente do INSS, já há cerca de R$ 2,8 bilhões bloqueados pela Justiça e outros R$ 3,3 bilhões retidos pela Controladoria-Geral da União (CGU), recursos que podem ser usados para compensar os prejuízos.

O caso acendeu alerta entre beneficiários e autoridades, evidenciando a fragilidade no controle de descontos automáticos e levantando questionamentos sobre a atuação de entidades que operavam sem autorização direta dos segurados.

Com informações do Metrópoles

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