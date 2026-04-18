Instituto de Sena ganha ônibus para transporte de pacientes e atletas

Um reforço importante para quem depende de transporte em Sena Madureira está a caminho. O Instituto Maria Matos vai receber um novo ônibus com capacidade para 43 passageiros, que deve atender desde pacientes em tratamento de saúde até atletas e grupos culturais da cidade.

A novidade foi confirmada pelo ex-prefeito e atual assessor parlamentar Jairo Cassiano, que destacou o impacto direto do investimento na rotina da comunidade. O veículo será utilizado, entre outras funções, no transporte de pacientes que precisam se deslocar até Rio Branco para sessões de hemodiálise, serviço que já vinha sendo realizado pelo instituto com outro ônibus.

Os recursos para aquisição do ônibus foram viabilizados por meio de emendas parlamentares dos congressistas Alan Rick e Roberto Duarte. Além disso, o instituto também será contemplado com uma caminhonete zero quilômetro, que ficará à disposição para apoiar ações tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.

Além da área da saúde, o novo transporte também deve atender times de futebol e futsal, grupos de capoeira, quadrilhas juninas e ações comunitárias, ampliando o alcance das atividades sociais desenvolvidas pela instituição.

Com a nova estrutura, a expectativa é de ampliar o atendimento e facilitar o acesso de moradores a serviços essenciais e atividades sociais.