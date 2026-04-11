Empresário com mandado no Brasil está detido na Flórida; possível deportação dependerá da Justiça americana

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Apontado como um dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, o empresário Esdras Jônatas dos Santos foi preso nos Estados Unidos e está sob custódia da imigração na Flórida. A detenção reacende o caso e abre um novo capítulo, agora no sistema judicial americano.

De acordo com o site Extra, Esdras foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e encaminhado ao Centro de Detenção do Condado de Glades, em Moore Haven. Apesar da prisão, o processo não significa que ele será deportado automaticamente para o Brasil.

Nesses casos, o investigado passa a responder a um processo migratório nos EUA, que pode resultar em diferentes desfechos: desde a liberação até a permanência sob custódia ou eventual deportação, a depender da análise da Justiça americana.

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Mandado no Brasil e atuação após eleições

O empresário é alvo de um mandado de prisão no Brasil por suspeita de liderar manifestações com teor golpista em Minas Gerais após as eleições de 2022.

Ele ganhou visibilidade ao participar de acampamentos em frente a quartéis, onde manifestantes pediam intervenção militar e contestavam o resultado das urnas.

Ainda em 2023, decisões judiciais no Brasil determinaram o cancelamento do passaporte e o bloqueio de contas bancárias do investigado. Segundo o próprio Esdras, ele está nos Estados Unidos desde o período dos atos de 8 de janeiro.

O caso agora passa a depender das decisões da Justiça americana, que irá avaliar a situação migratória do empresário e possíveis desdobramentos em cooperação com as autoridades brasileiras.

Com informações do Extra