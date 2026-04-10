Investigado por homicídio, suspeito é preso pela Polícia Civil em Manoel Urbano

De acordo com as autoridades, o mandado de prisão foi cumprido com base em uma acusação de violência doméstica

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Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de um homem apontado como figura influente no meio criminoso de Manoel Urbano, no interior do Acre. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (10) e teve como alvo Eliton Lima de Oliveira, conhecido como “Tetinha”.

De acordo com as autoridades, o mandado de prisão foi cumprido com base em uma acusação de violência doméstica.

No entanto, o nome do suspeito também aparece em investigações mais amplas, incluindo a suspeita de envolvimento como possível mandante do assassinato de um adolescente de 13 anos, ocorrido recentemente às margens de um rio na região da Baixada do Porto.

Informações preliminares apontam que “Tetinha” já vinha sendo denunciado por moradores, que relatavam episódios de intimidação e medo constante na comunidade. A atuação do suspeito, segundo a polícia, estaria dificultando inclusive o trabalho das forças de segurança no local.

O caso do homicídio do menor segue sob sigilo, estratégia adotada para não comprometer o andamento das investigações. A expectativa é que, com a prisão, novas informações possam surgir e contribuir para o esclarecimento do crime.

Ainda segundo a polícia, existem indícios de ligação de Eliton com uma organização criminosa, o que também está sendo investigado. A identidade da vítima de violência doméstica não foi divulgada.

A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com denúncias de forma anônima por meio dos canais oficiais da Segurança Pública.