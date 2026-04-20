A obra tem custo inicial estimado entre R$ 80 mil e R$ 100 mil

O prefeito Alysson Bestene anunciou, na manhã desta segunda-feira (20), a reforma da ponte sobre o Igarapé Judia, que liga os bairros Triângulo e Taquari, em Rio Branco. Mais cedo, o prefeito também anunciou um pacote de intervenções na URAP Cláudia Vitorino, no Segundo Distrito.

A intervenção é considerada estratégica para a mobilidade urbana de Rio Branco e atende a uma reivindicação antiga da população, que há mais de um ano enfrenta dificuldades de tráfego e riscos constantes de acidentes no local.

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A obra tem custo inicial estimado entre R$ 80 mil e R$ 100 mil, podendo sofrer ajustes conforme a avaliação técnica durante a execução, especialmente por se tratar de uma estrutura de madeira. A previsão da Prefeitura é que os serviços sejam concluídos em até 60 dias.

A decisão foi tomada diante da necessidade de garantir segurança e melhores condições de deslocamento para a população, de acordo com Alysson.

A Prefeitura determinou ações como limpeza do entorno e implantação de iluminação pública, além da recuperação estrutural.

Alysson realizou uma visita técnica e anunciou o início imediato das obras, previsto para a próxima quinta-feira, acompanhado pelo secretário em exercício da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Paulo Araújo.

“Diante do que identificamos aqui, já mobilizamos a equipe de infraestrutura e estamos iniciando os serviços. A empresa já está sendo contratada para realizar a recuperação completa da ponte, assegurando mais segurança e trafegabilidade para os moradores”, disse Alysson.

A ponte é considerada um dos principais acessos entre os bairros Triângulo Velho e bairro Taquari, uma das regiões mais populosas da capital acreana.

Para viabilizar a execução dos serviços, a ponte será totalmente interditada durante o período das obras, com a presença de agentes de trânsito para orientar os motoristas e organizar o fluxo de veículos que serão desviados por rotas alternativas.

Pacote de intervenções na URAP

Em um giro pelas regionais da capital acreana nesta segunda-feira (20), a gestão municipal apresentou um pacote de intervenções que vai além do planejamento administrativo, focando em duas frentes consideradas vitais para a qualidade de vida da população: a modernização da rede de atenção primária e a aceleração de obras de infraestrutura com a chegada do período de estiagem, o tradicional “verão amazônico”.

O prefeito Alysson Bestene, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, realizou uma vistoria técnica na Unidade de Referência em Atenção Primária (URAP) Farmacêutica Dra. Cláudia Vitorino. Localizada no Segundo Distrito, uma das regiões mais densas de Rio Branco, a unidade é um ponto nevrálgico para o sistema de saúde local.

O diagnóstico técnico realizado durante a visita aponta a necessidade urgente de reestruturação física. Segundo a gestão, a reforma planejada não se limitará a intervenções estéticas, mas propõe uma reorganização do fluxo de trabalho. A ideia central é melhorar as condições para os profissionais de saúde e, consequentemente, oferecer um ambiente mais acolhedor para os usuários do SUS.