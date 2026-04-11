Cuidados ao abastecer: Ipem alerta consumidores no Acre

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Garantir que o cidadão receba exatamente o volume de combustível pelo qual pagou é uma das prioridades do Instituto de Pesos e Medidas do Acre (Ipem). Atuando como braço executivo do Inmetro no estado, o órgão tem intensificado orientações práticas para que os motoristas saibam identificar irregularidades e exijam seus direitos diretamente nas bombas de abastecimento.

Entre os cuidados fundamentais, o Ipem destaca a necessidade de observar o selo do Inmetro, que certifica que o equipamento passou por inspeção técnica. Além disso, o visor da bomba deve estar obrigatoriamente zerado antes do início do serviço e em perfeitas condições de leitura, sem falhas que omitam o preço por litro ou o valor total.

Teste de Aferição na Hora

Uma das ferramentas mais potentes de defesa do consumidor é o teste de 20 litros. Segundo o coordenador técnico do Ipem, Alexandre Martins, o cliente não precisa sair do posto com dúvida. “O consumidor tem o direito de verificar a exatidão. Em caso de dúvidas sobre o volume, ele pode solicitar, na hora, o teste de aferição com a medida padrão de 20 litros, que deve ser realizado pelo posto na presença do cliente”, explica.

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Caso o problema seja relacionado à qualidade do combustível, a orientação é guardar o comprovante de pagamento e retornar ao estabelecimento. Persistindo a irregularidade, o órgão deve ser acionado para uma perícia técnica.

Atendimento e Humanização

A presidente do Ipem, Hérica Granzotto, ressalta que essa postura educativa faz parte de uma diretriz da governadora Mailza Assis. “Orientar o consumidor também é cuidar das pessoas. Quando ele conhece seus direitos, ganha mais segurança e confiança. É um serviço público mais próximo e humano”, destaca.

Como Denunciar

Para quem identificar falhas ou desejar registrar denúncias, o Ipem disponibiliza canais diretos: