Irã diz ter atacado Kuwait e Emirados após bombardeio a petróleo; veja

O que parecia ser o início de uma trégua diplomática transformou-se em uma escalada de violência sem precedentes no Oriente Médio. Nesta quarta-feira (8/4), poucas horas após o anúncio de um cessar-fogo de duas semanas entre Donald Trump e o governo do Irã, a televisão estatal de Teerã confirmou o lançamento de uma onda de mísseis e drones contra o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos.
A ofensiva seria uma retaliação direta a um bombardeio sofrido pela refinaria iraniana na ilha de Lavan, ocorrido na madrugada de hoje. O movimento coloca em xeque a validade do acordo internacional e eleva o preço do barril de petróleo a patamares críticos.
De acordo com o jornal O Globo, o governo do Kuwait relatou ter sido alvo de pelo menos 28 drones iranianos, que causaram danos estruturais graves em usinas de energia e estações de dessalinização de água, essenciais para a sobrevivência da população local.
Cessar-fogo frágil e retaliação
A dinâmica do conflito envolvendo o Irã mostra que a desconfiança militar supera os canais diplomáticos estabelecidos entre Washington e Teerã:
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O Ataque a Lavan: Por volta das 03h30 (Brasília), instalações da Companhia Nacional Iraniana de Refino foram alvejadas no que Teerã descreveu como um “ataque covarde”.
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Resposta Imediata: Horas depois, defesas aéreas dos Emirados Árabes começaram a interceptar projéteis lançados do território iraniano. O Kuwait confirmou danos significativos em sua infraestrutura petrolífera.
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Postura da Guarda Revolucionária: O braço de elite do exército iraniano afirmou publicamente que “não confia” nas promessas americanas e que as tropas permanecem em prontidão máxima de combate, ignorando a trégua anunciada.
Resumo da escalada: conflito Irã (abril 2026)
Confira os principais eventos que marcaram o rompimento da trégua nesta quarta-feira:
|Evento Crucial
|Detalhes da Ocorrência
|Bombardeio em Lavan
|Alvo: Refinaria de Petróleo do Irã (03h30 BRT)
|Ofensiva no Kuwait
|28 drones iranianos lançados; danos em usinas de energia
|Defesa nos Emirados
|Mísseis interceptados sobre centros urbanos
|Status do Cessar-fogo
|Oficialmente rompido em menos de 24 horas
|Declaração Militar
|Guarda Revolucionária mantém “dedo no gatilho”
A comunidade internacional observa com temor o desmoronamento do acordo que previa a suspensão dos ataques por 14 dias. Segundo o levantamento de O Globo, o governo Trump e as autoridades iranianas chegaram a confirmar o entendimento mútuo pouco antes do ataque à ilha de Lavan, o que levanta suspeitas sobre a atuação de grupos militares independentes ou sabotagens estratégicas.
Com a infraestrutura do Kuwait em chamas e os Emirados Árabes em alerta vermelho, o mundo aguarda uma nova manifestação da Casa Branca. Se a retaliação continuar, o Irã poderá mergulhar a região em uma guerra de desgaste que ameaça o abastecimento global de energia e a estabilidade econômica de todo o hemisfério ocidental neste conturbado primeiro semestre de 2026.