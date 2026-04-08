Irã diz ter atacado Kuwait e Emirados após bombardeio a petróleo; veja

📸 Foto: Divulgação: National Iranian Oil Company

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O que parecia ser o início de uma trégua diplomática transformou-se em uma escalada de violência sem precedentes no Oriente Médio. Nesta quarta-feira (8/4), poucas horas após o anúncio de um cessar-fogo de duas semanas entre Donald Trump e o governo do Irã, a televisão estatal de Teerã confirmou o lançamento de uma onda de mísseis e drones contra o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos.

A ofensiva seria uma retaliação direta a um bombardeio sofrido pela refinaria iraniana na ilha de Lavan, ocorrido na madrugada de hoje. O movimento coloca em xeque a validade do acordo internacional e eleva o preço do barril de petróleo a patamares críticos.

De acordo com o jornal O Globo, o governo do Kuwait relatou ter sido alvo de pelo menos 28 drones iranianos, que causaram danos estruturais graves em usinas de energia e estações de dessalinização de água, essenciais para a sobrevivência da população local.

Cessar-fogo frágil e retaliação

A dinâmica do conflito envolvendo o Irã mostra que a desconfiança militar supera os canais diplomáticos estabelecidos entre Washington e Teerã:

O Ataque a Lavan: Por volta das 03h30 (Brasília), instalações da Companhia Nacional Iraniana de Refino foram alvejadas no que Teerã descreveu como um “ataque covarde”.

Resposta Imediata: Horas depois, defesas aéreas dos Emirados Árabes começaram a interceptar projéteis lançados do território iraniano. O Kuwait confirmou danos significativos em sua infraestrutura petrolífera.

Postura da Guarda Revolucionária: O braço de elite do exército iraniano afirmou publicamente que “não confia” nas promessas americanas e que as tropas permanecem em prontidão máxima de combate, ignorando a trégua anunciada.

Resumo da escalada: conflito Irã (abril 2026)

Confira os principais eventos que marcaram o rompimento da trégua nesta quarta-feira:

Evento Crucial Detalhes da Ocorrência Bombardeio em Lavan Alvo: Refinaria de Petróleo do Irã (03h30 BRT) Ofensiva no Kuwait 28 drones iranianos lançados; danos em usinas de energia Defesa nos Emirados Mísseis interceptados sobre centros urbanos Status do Cessar-fogo Oficialmente rompido em menos de 24 horas Declaração Militar Guarda Revolucionária mantém “dedo no gatilho”

A comunidade internacional observa com temor o desmoronamento do acordo que previa a suspensão dos ataques por 14 dias. Segundo o levantamento de O Globo, o governo Trump e as autoridades iranianas chegaram a confirmar o entendimento mútuo pouco antes do ataque à ilha de Lavan, o que levanta suspeitas sobre a atuação de grupos militares independentes ou sabotagens estratégicas.

Com a infraestrutura do Kuwait em chamas e os Emirados Árabes em alerta vermelho, o mundo aguarda uma nova manifestação da Casa Branca. Se a retaliação continuar, o Irã poderá mergulhar a região em uma guerra de desgaste que ameaça o abastecimento global de energia e a estabilidade econômica de todo o hemisfério ocidental neste conturbado primeiro semestre de 2026.