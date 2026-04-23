Saiba quais são os planos da Energisa em entrevista no Voz que Eleva

No mais recente episódio do podcast Voz que Eleva, a jornalista Irineia Barbosa recebeu o diretor-presidente da Energisa, Ricardo Xavier, para uma conversa que percorre momentos

marcantes da história do setor elétrico no Acre, além de lançar um olhar atento sobre os desafios atuais e as perspectivas para o futuro da distribuição de energia no estado.

Durante o bate-papo, um dos pontos centrais é o processo de transformação vivido a partir de 2010, quando a distribuidora passou à gestão da Eletrobras e foi consolidada a interligação energética ao sistema nacional. A mudança representou um marco estrutural, com a desativação das usinas térmicas locais e a transição para um modelo mais moderno, baseado na operação de subestações e na integração ao Sistema Interligado Nacional.

Ricardo Xavier destaca que o crescimento do consumo e o aumento da demanda tornaram essencial a ampliação da infraestrutura elétrica. À época, porém, o cenário era desafiador,

marcado por limitações financeiras e entraves burocráticos especialmente na condução de processos licitatórios que impactavam diretamente a execução das obras.

Ao longo da entrevista, o executivo também apresenta as estratégias atuais da Energisa Acre, com foco na modernização da rede, na ampliação do acesso à energia e na melhoria contínua da qualidade do fornecimento. Ele reforça ainda o compromisso da empresa com a inovação e a sustentabilidade, destacando seu papel no desenvolvimento econômico e social do estado.

O episódio já está disponível no YouTube assista:



Sobre o Voz que Eleva

O Voz que Eleva é um podcast dedicado a conversas que promovem conscientização, desenvolvimento pessoal e fortalecimento de vozes femininas. Por meio de especialistas,

vivências e histórias inspiradoras, o projeto amplia perspectivas e incentiva diálogos que geram impacto positivo na sociedade.