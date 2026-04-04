Irmãos morrem atropelados por motorista embriagado dentro de garagem

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Uma tragédia abalou o município de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (3). Os irmãos Sophya, de 10 anos, e Izaias, de 6 anos, morreram após serem atropelados por um veículo em alta velocidade enquanto brincavam na garagem de casa. O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, foi preso em flagrante.

Câmeras de segurança de um estabelecimento vizinho registraram o momento exato do acidente. As imagens mostram as crianças pulando corda segundos antes de uma SUV Hyundai Creta ignorar um cruzamento, perder o controle e bater contra o portão da residência. O impacto foi fatal para os dois irmãos, que morreram no local, conforme confirmado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Embriaguez e Prisão

Testemunhas que presenciaram a colisão agiram rapidamente para conter o condutor até a chegada da Polícia Militar. Segundo a SSP, exames posteriores confirmaram que o motorista estava sob efeito de álcool. Ele foi encaminhado ao 3° Distrito Policial de Diadema, onde o caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

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Além de Sophya e Izaias, outras duas crianças ficaram feridas na garagem e precisaram ser socorridas por hospitais da região. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram na ocorrência, mas as duas vítimas principais não resistiram aos ferimentos antes de qualquer intervenção médica definitiva.

Sepultamento em Alagoas

A família das vítimas, natural do Nordeste, iniciou os preparativos para o último adeus. Por meio de uma mobilização na internet, familiares conseguiram arrecadar, via vaquinha on-line, os recursos necessários para o transporte dos corpos.

O sepultamento de Sophya e Izaias deve ocorrer na cidade de Taquarana, no interior de Alagoas. A previsão é de que o translado dos corpos seja realizado na tarde deste domingo (5).