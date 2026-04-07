Israel cria contagem regressiva após Trump ameaçar lançar Irã à “idade da pedra”

Presidente dos EUA estipula prazo de poucas horas para novo acordo nuclear

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial

O Oriente Médio e a diplomacia global entraram em estado de alerta máximo nesta terça-feira (7/4). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, endureceu drasticamente o tom contra Teerã, prometendo “lançar o Irã de volta à idade da pedra” caso um novo acordo, moldado pelas exigências americanas, não seja assinado nas próximas horas.

A ameaça, que sugere uma intervenção militar de escala sem precedentes contra a infraestrutura do país, foi recebida com ressonância imediata em solo israelense. O Canal 13 de Israel chegou a criar uma contagem regressiva em sua programação, monitorando minuto a minuto o prazo estipulado pela Casa Branca.

De acordo com o portal Geo Política hoje, o ultimato de Trump foca na eliminação do que ele descreveu como a “ameaça da civilização” iraniana ao ocidente, elevando a tensão a níveis que superam crises anteriores de 2020 e 2025.

O ultimato e a reação internacional

O prazo final estabelecido por Washington coloca o governo do Irã contra a parede, enquanto aliados e opositores observam a movimentação das frotas no Golfo Pérsico.

A Ameaça de Trump: O presidente norte-americano foi explícito ao afirmar que a falta de um fechamento de acordo nas “próximas horas” resultará em uma ação militar devastadora, visando neutralizar permanentemente as capacidades tecnológicas e militares iranianas.

Israel em Alerta: A contagem regressiva no Canal 13 reflete a prontidão de Israel, que vê no ultimato uma oportunidade definitiva de eliminar o programa nuclear de seu maior adversário regional.

Diplomacia em Frangalhos: Líderes europeus e da ONU tentam, em caráter de urgência, mediar uma conversa de última hora para evitar o que muitos analistas chamam de “conflito total”.

Resumo da crise: conflito Irã (Abril 2026)

Confira os pontos centrais que definem as próximas horas da geopolítica mundial:

Elemento da Crise Status Atual Protagonista Donald Trump (EUA) Alvo Principal Infraestrutura e Civilização do Irã Prazo Estipulado Próximas horas (expira em 07/04) Ação em Israel Contagem regressiva ativa no Canal 13 Risco Declarado “Retorno à idade da pedra” (Destruição Total) Exigência Novo Acordo Nuclear imediato

A retórica de destruição civilizacional utilizada por Trump gerou ondas de choque nos mercados financeiros. Segundo o levantamento do Geo Política hoje, a movimentação de tropas e a contagem regressiva midiática sugerem que, desta vez, o blefe pode ter dado lugar a uma ordem de ataque real.

Enquanto o relógio corre em Israel, o mundo aguarda o pronunciamento oficial de Teerã. Se um meio-termo diplomático não for alcançado antes que o cronômetro chegue a zero, o dia 7 de abril de 2026 poderá ser lembrado como o início de uma nova e obscura era na história do século XXI.