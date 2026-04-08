João Fonseca na segunda rodada do ATP de Monte Carlo; veja horário e onde assistir

Brasileiro volta à quadra nesta quarta-feira em busca de vaga na terceira fase do Masters 1000

⏱️ 2 mins leitura

O tênis brasileiro vive uma manhã de gala e expectativa. João Fonseca, o jovem fenômeno que vem assombrando o circuito profissional, entra em quadra nesta quarta-feira (8/4) para disputar a segunda rodada do prestigiado ATP Masters 1000 de Monte Carlo.

O adversário da vez é o experiente francês Arthur Rinderknech, em um confronto inédito que vale vaga direta na terceira fase do torneio. A partida, disputada no icônico Monte Carlo Country Club, promete ser um teste de fogo para a agressividade de fundo de quadra do brasileiro diante de um sacador potente.

De acordo com o portal ge, Fonseca chega para o duelo com a moral elevada após uma vitória dominante na estreia contra o canadense Gabriel Diallo, consolidando seu status de protagonista no saibro europeu em 2026.

Estreia dominante e desafio tático

A performance de João Fonseca na rodada inicial foi um cartão de visitas para os adversários em Monte Carlo:

Vitória sobre o Top 40: O brasileiro não tomou conhecimento de Gabriel Diallo (nº 36 do mundo), fechando o jogo com parciais de 6-2 e 6-3, demonstrando uma segurança tática incomum para sua idade.

Características de Jogo: Fonseca tem se destacado pela capacidade de controlar os pontos e aproveitar brechas no saque adversário. Contra Rinderknech, o desafio será neutralizar os pontos curtos e a agressividade do francês.

Saibro de Mônaco: O tradicional saibro vermelho de Monte Carlo favorece o jogo de consistência do brasileiro, que busca repetir o desempenho seguro do fundo de quadra para avançar no torneio.

Guia da partida: João Fonseca x Arthur Rinderknech

Confira os dados essenciais para acompanhar o brasileiro ao vivo nesta quarta-feira:

Detalhes do Confronto Informação Oficial Data 08 de abril de 2026 (Quarta-feira) Horário Previsto Por volta das 07h30 (Horário de Brasília) Local Monte Carlo Country Club (Mônaco) Transmissão na TV ESPN Streaming Disney+ Fase Segunda Rodada (Masters 1000)

O sucesso de João Fonseca em 2026 é reflexo de uma evolução física e mental que o coloca como um dos favoritos a incomodar os veteranos do Top 10. Segundo o levantamento do ge, uma vitória hoje não apenas garante pontos importantes no ranking da ATP, mas também coloca o Brasil novamente no mapa das fases finais dos grandes torneios de saibro na Europa.

Com transmissão ao vivo para todo o país, o torcedor brasileiro terá que acordar cedo para empurrar o jovem talento em sua jornada rumo ao topo do tênis mundial.