Joelma é confirmada em Epitaciolândia após dúvidas sobre show

Prefeitura confirma apresentação no dia 1º de maio e evento terá restrição para menores após 20h

A cantora Joelma foi confirmada como atração principal do XIII Circuito Country, em Epitaciolândia, no Acre, após dúvidas sobre a realização do show. A apresentação está marcada para o dia 1º de maio, data em que é celebrado o Dia do Trabalhador.

A equipe do ContilNet entrou em contato com Silvestre Jhony, presidente do fã-clube Joelma Amor Sem Limites, que afirmou ter confirmado diretamente com o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, que o show será realizado conforme o previsto.

A incerteza sobre o evento surgiu após questionamentos nas redes sociais e comentários de bastidores sobre um possível cancelamento. Segundo informações apuradas, a situação esteve relacionada a uma averiguação contratual para verificar se todos os pontos do acordo estavam corretos, procedimento que pode ocorrer em eventos de grande porte.

Apesar das dúvidas iniciais, a organização reforça que a programação segue mantida e que a artista deve subir ao palco normalmente. O evento faz parte do calendário festivo do município e costuma atrair público de diversas cidades do Alto Acre, além de visitantes de regiões de fronteira.

Outro ponto que chamou a atenção foi a definição de uma nova regra para o público. De acordo com informações repassadas, menores de 12 anos não poderão permanecer no evento após as 20h. A medida segue normas de proteção à infância e deve ser aplicada durante toda a programação.

A apresentação de Joelma é considerada um dos momentos mais aguardados do evento, especialmente pelo histórico da artista com o público da região Norte. Desde os tempos da Banda Calypso, a cantora construiu uma base fiel de fãs e se consolidou como um dos principais nomes da música popular brasileira.

Com um repertório que reúne sucessos marcantes e músicas mais recentes, Joelma mantém um estilo de show que combina coreografias intensas, figurinos chamativos e forte interação com o público, características que costumam atrair grandes multidões.

A expectativa é de que o evento movimente a economia local, com aumento na procura por hospedagem, alimentação e outros serviços. A festa também deve reunir público de municípios vizinhos e até de países próximos, como a Bolívia, devido à localização estratégica de Epitaciolândia.