Aniversariantes da Semana

A semana foi marcada por muitas comemorações especiais!

No dia 8 de abril, quem soprou velinhas foi Cleide Nascimento, celebrando mais um ano de vida. Desejamos muita saúde, alegria e realizações nesse novo ciclo!

Já no dia 9, foi a vez de Rennan Pimentel comemorar mais um ano de vida. Que não faltem motivos para sorrir e conquistar tudo o que deseja!

E para fechar a semana com chave de ouro, nossos parabéns vão para Rayssa Oliveira. Que sua vida seja sempre repleta de felicidade, amor e muitas bênçãos!

Felicidades a todos

Vem aí: XIII Circuito Country

Tem evento que simplesmente entra para o calendário como imperdível — e o XIII Circuito Country é exatamente um deles. Com uma programação extensa e pensada para todos os públicos, Epitaciolândia já vive a expectativa de dias intensos, reunindo tradição, entretenimento e muita música.

A abertura acontece no dia 25 de abril, com a já tradicional cavalgada, reunindo participantes e apreciadores da cultura sertaneja em um dos momentos mais simbólicos do evento. A partir daí, a programação segue com shows, competições e atividades que prometem movimentar a cidade e atrair grande público.

No dia 30, a abertura oficial das festividades e competições marca o início das noites mais aguardadas, incluindo o desfile para escolha da Rainha Country e apresentações musicais. Já no dia 1º de maio, as atenções se voltam para o rodeio, que ganha espaço na programação ao lado de atrações nacionais, consolidando o evento como um dos maiores da região.

Os dias seguintes mantêm o ritmo com provas tradicionais, como a escolha do melhor queijo regional, sequência do rodeio e novos shows que prometem animar o público até altas horas. O encerramento, no dia 3 de maio, traz a final do rodeio e apresentações que fecham o circuito em grande estilo.

Mais do que um evento, o Circuito Country reafirma a força das tradições locais e o espírito festivo que marca a região. Para quem acompanha o calendário social, é daqueles encontros que não admitem ausência e depois, não adianta dizer que não foi avisado.

Confira a programação:

Comite 51 tons de pinga

Quando o assunto é animação, presença marcante e aquele clima que contagia do começo ao fim, a Comitiva 51 Tons de Pinga surge como uma das melhores opções dentro do Circuito Country de Epitaciolândia.

Com um estilo irreverente e uma energia que se destaca, o grupo vem conquistando seu espaço como referência entre as comitivas, reunindo gente animada, organizada e pronta para viver intensamente cada momento da festa.

Para esta edição, a comitiva promete movimentar ainda mais o evento com um sorteio especial de pulseira open bar e open food, elevando a experiência do público e reforçando seu compromisso com diversão de qualidade.

Mais do que uma comitiva, a 51 Tons de Pinga se consolida como sinônimo de festa boa, integração e alto astral um verdadeiro ponto de encontro para quem quer aproveitar o Circuito Country em grande estilo.

Sem dúvida, uma das presenças mais comentadas e procuradas desta edição.

Oportunidade para jovens de Brasileia

Atenção, jovens de Brasileia e região do Alto Acre: essa é a chance que muitos estavam esperando!

As inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios 2026 foram prorrogadas até o dia 22 de abril, e o destaque fica para a formação de cadastro reserva para o município de Brasileia, abrindo portas para quem deseja dar o primeiro passo no mercado de trabalho.

A iniciativa é voltada para jovens entre 14 e 21 anos, que estejam estudando ou já tenham concluído o ensino fundamental ou médio. Além da experiência profissional, o programa oferece benefícios e uma importante oportunidade de crescimento pessoal e profissional.

Em meio a milhares de inscritos em todo o país, é fundamental que os jovens da nossa região não deixem essa oportunidade passar.

Se você é de Brasileia, esse é o momento de se movimentar, se inscrever e buscar o seu espaço. O futuro começa agora e pode começar pelos Correios.

Destaque na saúde em Cobija

O médico Dr. Mario Hassen Vasquez vem ganhando reconhecimento pelo trabalho à frente do Hospital Roberto Galindo, em Cobija, desde que assumiu a direção da unidade no dia 27 de novembro de 2025.

Em poucos meses de gestão, mudanças significativas já podem ser percebidas, refletindo diretamente na melhoria dos serviços oferecidos à população. Um dos principais avanços foi a retomada do serviço de cirurgia laparoscópica, que estava inativo há cerca de três anos e voltou a funcionar após sua chegada.

O destaque fica ainda para o fato de que essa reativação foi realizada com recursos do próprio hospital, evidenciando uma gestão comprometida, eficiente e voltada para resultados concretos.

Com uma atuação marcada por iniciativa e responsabilidade, Dr. Mario Hassen Vasquez passa a ser um nome em evidência na área da saúde regional, demonstrando que dedicação e boa gestão podem, sim, transformar realidades.

Campeonato Internacional de Pesca Embarcada

A cidade de Brasiléia entra no clima da pesca esportiva nesta sexta-feira (17), com a realização da 2ª edição do Campeonato Internacional de Pesca Embarcada, um evento que já se consolida como destaque na região.

Reunindo competidores de diversos lugares, a competição promete movimentar a cidade, proporcionando um espetáculo de habilidade, lazer e integração entre os apaixonados pela pesca.

O cenário escolhido para esse grande encontro é a Praia do Izidório, que será palco de momentos de emoção, confraternização e muita disputa saudável.

A expectativa é de um evento marcado por diversão, espírito esportivo e a presença de famílias e amigos, fortalecendo ainda mais o turismo e o lazer na fronteira.

Prepare-se para viver esse momento especial e prestigiar mais um grande evento que celebra a paixão pela pesca!

Solidariedade que transforma vidas

Um gesto de amor pode fazer toda a diferença e é com esse espírito que acontece, no dia 19 de abril, às 10h, o Leilão de Gado Beneficente, um evento marcado pela generosidade, união e esperança.

Realizado na BR 317, Km 16, na residência de Joaquim e Valdeti, o encontro contará ainda com brinde e bingo, reunindo a comunidade em um momento especial de confraternização e propósito.

Toda a ação é em prol da Casa de Apoio ao Tratamento ao Câncer Amor em Movimento, de Porto Velho, com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção do espaço e também para a aquisição de um terreno, onde será construído um prédio próprio um sonho que representa acolhimento e dignidade para quem enfrenta a luta contra o câncer.

Mais do que um evento, é uma corrente do bem. É a prova de que, quando pessoas se unem por uma causa maior, vidas podem ser transformadas.

Para mais informações: Luiz da Saúde (69) 99231-4880

Participe, colabore e faça parte dessa missão de amor! Porque quando você doa, alguém continua.

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Vida Alheia

tem uma certa figura conhecida da fronteira que simplesmente sumiu dos rolês. Dizem que não é falta de convite não é que a “companhia nova” não deixa, E aí, será amor ou fiscalização em tempo integral? Porque o povo já tá comentando.

A tal da “dança das cadeiras” no governo anda causando um verdadeiro rebuliço! A troca de vários secretários acendeu o alerta geral e não é pouco não. Sono? Só se for leve! Nos municípios, principalmente aqui no Alto Acre, o clima é de pura tensão. Tem secretário que já não dorme direito e quando dorme, é com um olho aberto e outro fechado. O medo? Dormir secretário e acordar exonerado! A base aliada tá daquele jeito: cautelosa, silenciosa e cheia de incertezas. Afinal, quando começa a mexer muito no tabuleiro ninguém sabe quem será a próxima peça a cair. Enquanto isso, nos corredores e nas rodas de conversa, o assunto é um só: quem será o próximo? Porque se tem uma coisa que a política não perdoa é zona de conforto. Se piscar, perde o cargo!

E vocês repararam nesse romance meteórico que sacudiu a fronteira? Foi assim: conheceu em uma semana, com 15 dias já estava noivo, em um mês veio o casamento e, pra completar o combo, já estão esperando um herdeiro! Tem gente dizendo que foi amor à primeira vista, outros já acham que foi mais rápido que promoção de passagem aérea. Porque né, mal deu tempo de conhecer o gosto do café e já estava escolhendo enxoval! Segundo as boas línguas (e vocês sabem que elas não falham), o tal moço relâmpago já estaria meio arrependido da pressa toda. E pior: dizem que ele anda com saudade da vida de solteiro e de “novas camas” por aí. Será que esse casamento aguenta o tranco ou foi fogo de palha em alta velocidade? Porque quando começa rápido demais às vezes termina na mesma velocidade O amor foi relâmpago, mas, o arrependimento pode vir com trovão!

E vocês já estão sabendo quem são as candidatas à tão disputada faixa de Circuito Country ? As meninas já começaram os ensaios nesta segunda-feira e olha não estão pra brincadeira não! Já estão mergulhadas nas coreografias e prometem entregar presença, beleza e muito brilho na arena. Nos bastidores, o clima é de expectativa total! Cada candidata dando o seu melhor, porque todo mundo sabe: não é só beleza, tem que ter carisma, atitude e aquele “algo a mais” que conquista o público. Se preparem, porque vem surpresa por aí! Em breve vocês vão conhecer de perto as meninas que vão disputar o título de Rainha Country 2026 e pelo visto, a disputa vai ser daquelas de tirar o fôlego Salto pronto, maquiagem impecável e muita coreografia porque a coroa já tem dona só falta descobrir quem!

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