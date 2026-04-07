Jojo Todynho exibe cabelo natural e reclama: “Nunca vou aceitar”

Cantora surge com visual 3C sem definição, ironiza pedidos de seguidores para manter os fios naturais e afirma que recorrerá a laces e mega hair: "Tô igual Sansão, sem força"

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A cantora Jojo Todynho voltou a agitar as redes sociais nesta terça-feira (7/4) com sua habitual sinceridade. Em um vídeo publicado em seu perfil, a artista exibiu o cabelo natural curto e fez um desabafo em tom bem-humorado sobre a própria aparência.

Questionando se seus fãs a “odiavam” por pedirem que ela mantivesse o visual atual, Jojo rejeitou prontamente a ideia, comparando sua sensação física à do personagem bíblico Sansão: “Deus me livre! Eu tô sem força”, brincou, deixando claro que não se sente confortável com o estilo minimalista.

De acordo com o portal Metrópoles, a artista detalhou as dificuldades práticas de lidar com a textura dos fios no dia a dia, enfatizando que a manutenção de um cabelo tipo 3C sem definição exige uma “luta” que ela não está disposta a encarar permanentemente.

Estética e opinião: o desabafo de Jojo

Durante a gravação, Jojo Todynho foi enfática ao pedir que o público não tente interferir em suas escolhas estéticas ou romantizar processos que ela considera exaustivos.

Uso de Extensões: A cantora confirmou que pretende retornar ao uso de laces e mega hair em breve. “Vai ter que entrar uma lace, um mega”, afirmou, reforçando que busca alternativas que a façam se sentir melhor.

Crítica à Militância: De forma direta, Jojo pediu que não houvesse “militância” sobre sua decisão. “Me deixa!”, declarou, reivindicando autonomia total sobre sua imagem.

Sensação Física: Entre risadas, ela comentou o desconforto com o clima, mencionando que se sente com a “nuca desprotegida” com o corte atual, ironizando os comentários de quem ela chamou, de brincadeira, de “meus haters”.

Resumo do desabafo: Jojo Todynho (Abril 2026)

Confira os pontos principais da declaração que movimentou o entretenimento hoje:

Ponto do Desabafo Declaração da Artista Tipo de Cabelo 3C (sem definição) Comparação Cômica “Igual Sansão, sem força” Próximos Passos Adoção de Lace e Mega Hair Recado aos Fãs “Não romantize, é uma luta” Posicionamento “Sem militância, me deixa!”

O posicionamento de Jojo Todynho levanta, mais uma vez, o debate sobre a liberdade estética das mulheres negras em transição ou que optam pelo corte curto. Segundo o levantamento do Metrópoles, a cantora sempre utilizou suas plataformas para desmistificar a ideia de que o natural é a única via de aceitação, defendendo o uso de artifícios estéticos como uma ferramenta de autoestima.

Com o final do vídeo, Jojo reafirmou que sua beleza deve seguir sua própria vontade, prometendo novas mudanças de visual para os próximos dias, para o deleite — ou crítica — de seus milhões de seguidores.