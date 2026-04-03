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Jordana revela plano final para eliminar Ana Paula Renault do “BBB26”; saiba qual

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Jordana revela plano final para eliminar Ana Paula Renault do “BBB26”; saiba qual

De acordo com a morena, existe uma configuração de paredão específica capaz de eliminar a rival do reality show, estratégia que ela considera a mais eficaz

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Guilherme Giagio

02/04/2026 às 22:14

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(Reprodução/bbb)

Faltando cerca de 20 dias para a grande final, o tabuleiro de xadrez do “BBB26” segue movimentado! Desta vez, foi Jordana quem revelou sua intenção de dar o xeque-mate em Ana Paula Renault. Em conversa com Marciele e Leandro Boneco, a tocantinense compartilhou sua estratégia para eliminar a rival do reality show.

“A Ana Paula não pode ver uma rachadura que ela traz pra ela, pro cercadinho da Ana Paula. E ela tem uma capacidade de persuasão que, eu até no ‘Sincerão’ quando fui falar sobre ela, é uma habilidade, né? Que pro jogo cai bem, eu não sei até que ponto é bem visto pelo público”, iniciou a sister.

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Veja as fotos

Abrir em tela cheia Jordana, participante do “BBB26″Divulgação Jordana no BBB26Reprodução / Globo Juliano Floss se incomoda com toque de Jordana no “BBB26”Foto/Globo Ana Paula Renault no “BBB 26″Reprodução/Globo Ana Paula Renault no “BBB26”Foto: Globo Ana Paula Renault aprendendo a fazer arrozReprodução X

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De acordo com Jordana, a única maneira possível de tirá-la do confinamento seria uma configuração de Paredão específica envolvendo Chaiany: “Quem eu acho que seria forte para ir com elas e tiraria a Ana Paula? É a Chay! Esse é o Paredão que eu acho mais forte para tirar a Ana Paula”.

Apesar de ser uma das rivais da jornalista no jogo, a morena reconhece a força dela do lado de fora da casa, mas ainda acredita em uma possível eliminação: “Eu não acho que ela ganhe, mas eu acho que a torcida dela está forte. O único cenário para conseguir tirar, de todas as pessoas, incluindo eu, tu, nós… é a Chay. Eu já falei sobre isso”, acrescentou.

“Querendo ou não, quem atrapalha a jogada dela é a Chay. Mesmo com a Ana indo lá espezinhar e atacar ela, fazer tudo que ela faz… Eu acho que ela faz isso [não reage às alfinetadas] por medo. Tem medo de bater de frente!”, finalizou Jordana, enquanto Marciele discordou: “Ela gosta da Ana Paula! Do jeito que falou comigo, ela gosta muito”.

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Tags:ana paula, BBB, bbb26, Jordana

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Fonte: Portal Leo Dias

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