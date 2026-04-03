⏱️ 3 minutos de leitura

Jordana revela plano final para eliminar Ana Paula Renault do “BBB26”; saiba qual

De acordo com a morena, existe uma configuração de paredão específica capaz de eliminar a rival do reality show, estratégia que ela considera a mais eficaz

Guilherme Giagio

02/04/2026 às 22:14

Whatsapp

telegram

facebook

twitter

(Reprodução/bbb)

Faltando cerca de 20 dias para a grande final, o tabuleiro de xadrez do “BBB26” segue movimentado! Desta vez, foi Jordana quem revelou sua intenção de dar o xeque-mate em Ana Paula Renault. Em conversa com Marciele e Leandro Boneco, a tocantinense compartilhou sua estratégia para eliminar a rival do reality show.

“A Ana Paula não pode ver uma rachadura que ela traz pra ela, pro cercadinho da Ana Paula. E ela tem uma capacidade de persuasão que, eu até no ‘Sincerão’ quando fui falar sobre ela, é uma habilidade, né? Que pro jogo cai bem, eu não sei até que ponto é bem visto pelo público”, iniciou a sister.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Jordana, participante do “BBB26″Divulgação Jordana no BBB26Reprodução / Globo Juliano Floss se incomoda com toque de Jordana no “BBB26”Foto/Globo Ana Paula Renault no “BBB 26″Reprodução/Globo Ana Paula Renault no “BBB26”Foto: Globo Ana Paula Renault aprendendo a fazer arrozReprodução X

Voltar

Próximo

Leia Também

Reality Show

Quem quer ser um milionário? Saiba quanto cada participante do “BBB26” já faturou

Reality Show

MP analisa denúncia de homofobia contra Jonas Sulzbach após falas no “BBB26”

Reality Show

Quase lá! Alberto Cowboy revela o que faltou para conquistar apartamento no “BBB26”

De acordo com Jordana, a única maneira possível de tirá-la do confinamento seria uma configuração de Paredão específica envolvendo Chaiany: “Quem eu acho que seria forte para ir com elas e tiraria a Ana Paula? É a Chay! Esse é o Paredão que eu acho mais forte para tirar a Ana Paula”.

Apesar de ser uma das rivais da jornalista no jogo, a morena reconhece a força dela do lado de fora da casa, mas ainda acredita em uma possível eliminação: “Eu não acho que ela ganhe, mas eu acho que a torcida dela está forte. O único cenário para conseguir tirar, de todas as pessoas, incluindo eu, tu, nós… é a Chay. Eu já falei sobre isso”, acrescentou.

“Querendo ou não, quem atrapalha a jogada dela é a Chay. Mesmo com a Ana indo lá espezinhar e atacar ela, fazer tudo que ela faz… Eu acho que ela faz isso [não reage às alfinetadas] por medo. Tem medo de bater de frente!”, finalizou Jordana, enquanto Marciele discordou: “Ela gosta da Ana Paula! Do jeito que falou comigo, ela gosta muito”.

Fique por dentro!

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no WhatsApp! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Tags:ana paula, BBB, bbb26, Jordana

Whatsapp

telegram

facebook

twitter

Fonte: Portal Leo Dias