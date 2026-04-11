O Acre pode ampliar sua presença no mercado internacional e gerar mais empregos a partir da produção local. Essa foi a principal mensagem levada pelo ex-presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, durante uma reunião realizada nesta sexta-feira (10) no Ministério da Agricultura e Pecuária, em Brasília.

No encontro com o ministro André de Paula, foram discutidas estratégias para abrir novos mercados para a carne suína e bovina produzidas no estado. Entre os destinos prioritários estão países como Chile e Vietnã, além da busca por oportunidades comerciais na Etiópia.

Atualmente, o Acre já tem um papel importante nas exportações, especialmente para o Peru. Segundo Viana, quase metade da carne suína consumida no país vizinho vem de produção acreana, com destaque para empresas locais que ajudam a movimentar a economia e gerar mais de mil empregos diretos.

Fronteira e segurança sanitária

Outro tema discutido foi a segurança sanitária nas fronteiras. O governo federal tem reforçado a presença de fiscais agropecuários na região, com o objetivo de evitar riscos e garantir a qualidade dos produtos exportados.

Nos últimos anos, o estado também tem alcançado resultados expressivos no comércio exterior, superando a marca de US$ 200 milhões em exportações. Para Viana, esse avanço é resultado da combinação entre o esforço dos produtores locais e articulações políticas no cenário internacional.

Além da abertura de mercados, outro ponto central da reunião foi o incentivo à industrialização da produção. Um exemplo é o investimento de R$ 60 milhões feito pela Cooperacre na cadeia de frutas, que deve beneficiar pequenos produtores e ampliar a geração de renda no interior.

O crescimento das lavouras de soja e milho também foi destacado como essencial para fortalecer o agronegócio acreano, já que essas culturas ajudam a sustentar a produção e aumentar a competitividade.